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ВСУ выпустили пять снарядов по Михайловке
ВСУ выпустили пять снарядов по Михайловке - РИА Новости, 11.06.2022
ВСУ выпустили пять снарядов по Михайловке
Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:04
2022-06-11T21:04
2022-06-11T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:40 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
ВСУ выпустили пять снарядов по Михайловке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Михайловке