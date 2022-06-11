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ВСУ выпустили пять снарядов по Михайловке

ВСУ выпустили пять снарядов по Михайловке - РИА Новости, 11.06.2022

ВСУ выпустили пять снарядов по Михайловке

Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:04

2022-06-11T21:04

2022-06-11T21:04

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:40 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, днр