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Украинские военные выпустили 15 снарядов по Донецку

Украинские военные выпустили 15 снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские военные выпустили 15 снарядов по Донецку

Украинские войска в 20:25 мск выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:48

2022-06-11T20:48

2022-06-11T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20:25 мск выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:25 - н.п. Авдеевка - г. Донецк: выпущено 15 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.

донецк (днр)

украина

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, авдеевка