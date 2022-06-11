https://ria.ru/20220611/dnr-1794801952.html

ВСУ обстреляли Гольмовский

ВСУ обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 11.06.2022

ВСУ обстреляли Гольмовский

Украинские войска за 40 минут выпустили шесть снарядов и шесть мин калибром 120 и 122 миллиметра по Гольмовскому в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:45

2022-06-11T19:45

2022-06-11T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили шесть снарядов и шесть мин калибром 120 и 122 миллиметра по Гольмовскому в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 18.15 вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 18.55 - шесть мин калибром 120 миллиметров.Ранее в субботу в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому.

донецкая народная республика

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк