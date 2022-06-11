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ВСУ обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/dnr-1794801952.html
ВСУ обстреляли Гольмовский
ВСУ обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 11.06.2022
ВСУ обстреляли Гольмовский
Украинские войска за 40 минут выпустили шесть снарядов и шесть мин калибром 120 и 122 миллиметра по Гольмовскому в ДНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:45
2022-06-11T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили шесть снарядов и шесть мин калибром 120 и 122 миллиметра по Гольмовскому в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 18.15 вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 18.55 - шесть мин калибром 120 миллиметров.Ранее в субботу в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
19:45 11.06.2022
 
ВСУ обстреляли Гольмовский

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов и шесть мин по Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, найденный на месте обстрела в поселке Гольмовский
Фрагмент снаряда, найденный на месте обстрела в поселке Гольмовский - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда, найденный на месте обстрела в поселке Гольмовский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили шесть снарядов и шесть мин калибром 120 и 122 миллиметра по Гольмовскому в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что в 18.15 вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 18.55 - шесть мин калибром 120 миллиметров.
Ранее в субботу в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому.
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

Работа над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

Призывники идут мимо мурала с изображением российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Фрагмент мурала в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

Мурал в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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