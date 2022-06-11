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ВСУ с начала суток выпустили более 180 снарядов по ДНР

ВСУ с начала суток выпустили более 180 снарядов по ДНР - РИА Новости, 11.06.2022

ВСУ с начала суток выпустили более 180 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 180 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:26

2022-06-11T19:26

2022-06-11T19:26

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 180 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, заявила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 122-мм, а также 120 и 82-мм минометов", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр