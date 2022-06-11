https://ria.ru/20220611/dnr-1794793020.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из БМ-21 "Град"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 11.06.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из БМ-21 "Град"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:27
2022-06-11T18:27
2022-06-11T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html
ясиноватая
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, донецк (днр)
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из БМ-21 "Град"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град"