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МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан - РИА Новости, 11.06.2022
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https://ria.ru/20220611/dnr-1794771842.html
МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан
МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан - РИА Новости, 11.06.2022
МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан
У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:11
2022-06-11T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
великобритания
марокко
лиз трасс
энтони блинкен
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова."Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего", - сказала глава МИД ДНР в эфире проекта "Соловьев Live".Она подчеркнула, что ДНР сама предоставила им своих адвокатов.По ее словам, сейчас "задним числом пытаются отбелить этих людей, сообщая, что у них гражданство Украины, что они были военнослужащими" Украины. При этом во время процесса сами иностранные граждане не упоминали о своем украинском гражданстве, в связи с чем они "подходят под все признаки наемников", добавила Никонорова.В этой связи она отвергла заявления главы МИД Британии Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена, указывавших, что осужденные являются военнопленными.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220611/sud-1794767087.html
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в мире, донецкая народная республика, великобритания, марокко, лиз трасс, энтони блинкен, игорь конашенков, украина, мид днр
15:11 11.06.2022
 
МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан

МИД ДНР: у Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
"Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего", - сказала глава МИД ДНР в эфире проекта "Соловьев Live".
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
14:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи
Она подчеркнула, что ДНР сама предоставила им своих адвокатов.
По ее словам, сейчас "задним числом пытаются отбелить этих людей, сообщая, что у них гражданство Украины, что они были военнослужащими" Украины. При этом во время процесса сами иностранные граждане не упоминали о своем украинском гражданстве, в связи с чем они "подходят под все признаки наемников", добавила Никонорова.
В этой связи она отвергла заявления главы МИД Британии Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена, указывавших, что осужденные являются военнопленными.
Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияМароккоЛиз ТрассЭнтони БлинкенИгорь КонашенковУкраинаМИД ДНР
 
 
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