https://ria.ru/20220611/dnr-1794771842.html

МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан

МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан - РИА Новости, 11.06.2022

МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан

У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:11

2022-06-11T15:11

2022-06-11T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

великобритания

марокко

лиз трасс

энтони блинкен

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. У Британии и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова."Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего", - сказала глава МИД ДНР в эфире проекта "Соловьев Live".Она подчеркнула, что ДНР сама предоставила им своих адвокатов.По ее словам, сейчас "задним числом пытаются отбелить этих людей, сообщая, что у них гражданство Украины, что они были военнослужащими" Украины. При этом во время процесса сами иностранные граждане не упоминали о своем украинском гражданстве, в связи с чем они "подходят под все признаки наемников", добавила Никонорова.В этой связи она отвергла заявления главы МИД Британии Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена, указывавших, что осужденные являются военнопленными.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220611/sud-1794767087.html

https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, великобритания, марокко, лиз трасс, энтони блинкен, игорь конашенков, украина, мид днр