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ДНР рассматривает вопрос об открытии представительства в Санкт-Петербурге
ДНР рассматривает вопрос об открытии представительства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.06.2022
ДНР рассматривает вопрос об открытии представительства в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила о проработке вопроса об открытии представительства в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:02
2022-06-11T15:02
2022-06-11T15:02
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила о проработке вопроса об открытии представительства в Санкт-Петербурге."Сейчас мы прорабатываем какие-нибудь, в том числе и альтернативные методы и учреждения, допустим, представительство ДНР, либо города Донецка на территории Санкт-Петербурга", - сказала она в эфире проекта "Соловьев Live".Однако она отметила, что на данный момент главная задача - открытие посольства ДНР в Москве, которое может пройти в начале июля, при этом подчеркнув, что открытие консульств также необходимо.
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коммерческая недвижимость, донецкая народная республика, донецк (днр), москва
ДНР рассматривает вопрос об открытии представительства в Санкт-Петербурге
Никонорова: МИД ДНР рассматривает вопрос об открытии представительства в Санкт-Петербурге