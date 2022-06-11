https://ria.ru/20220611/diplomatiya-1794707564.html

Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности

Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности - РИА Новости, 11.06.2022

Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности

США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T01:44

2022-06-11T01:44

2022-06-11T01:44

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россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская сторона до него "созреет", заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждем, когда они созреют", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.Как отметил Антонов, российская сторона неоднократно публично давала понять, что готова к возобновлению переговоров с США по данной проблематике."Даже то, что я говорю - а я говорю, что мы готовы к этому диалогу - и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что "бегать за вами не будем". Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20220611/otnosheniya-1794707245.html

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в мире, россия, сша, анатолий антонов