Рейтинг@Mail.ru
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220611/diplomatiya-1794707564.html
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности - РИА Новости, 11.06.2022
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности
США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T01:44
2022-06-11T01:44
в мире
россия
сша
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская сторона до него "созреет", заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждем, когда они созреют", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.Как отметил Антонов, российская сторона неоднократно публично давала понять, что готова к возобновлению переговоров с США по данной проблематике."Даже то, что я говорю - а я говорю, что мы готовы к этому диалогу - и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что "бегать за вами не будем". Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20220611/otnosheniya-1794707245.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, анатолий антонов
01:44 11.06.2022
 
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности

Посол Антонов: США не готовы к возобновлению диалога с Россией по стратстабильности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская сторона до него "созреет", заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждем, когда они созреют", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
01:41
Посол России в США заявил об отсутствии предпосылок к выправлению отношений
Как отметил Антонов, российская сторона неоднократно публично давала понять, что готова к возобновлению переговоров с США по данной проблематике.
"Даже то, что я говорю - а я говорю, что мы готовы к этому диалогу - и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что "бегать за вами не будем". Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
 
В миреРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала