https://ria.ru/20220611/diplomatiya-1794707564.html
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности - РИА Новости, 11.06.2022
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности
США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T01:44
2022-06-11T01:44
2022-06-11T01:44
в мире
россия
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская сторона до него "созреет", заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждем, когда они созреют", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.Как отметил Антонов, российская сторона неоднократно публично давала понять, что готова к возобновлению переговоров с США по данной проблематике."Даже то, что я говорю - а я говорю, что мы готовы к этому диалогу - и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что "бегать за вами не будем". Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности
Посол Антонов: США не готовы к возобновлению диалога с Россией по стратстабильности
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США на сегодняшний день не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности, однако Москва готова ждать, пока американская сторона до него "созреет", заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждем, когда они созреют", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ
в США
, посвящённом Дню России.
Как отметил Антонов, российская сторона неоднократно публично давала понять, что готова к возобновлению переговоров с США по данной проблематике.
"Даже то, что я говорю - а я говорю, что мы готовы к этому диалогу - и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что "бегать за вами не будем". Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем", - подчеркнул глава российской дипмиссии.