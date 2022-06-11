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Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР - РИА Новости, 11.06.2022
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Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР
Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР - РИА Новости, 11.06.2022
Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР
Политический диалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, а со стороны властей Молдавии не стоит ждать самостоятельных шагов, такое мнение озвучил в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:57
2022-06-11T19:57
лиз трасс
игорь гросу
наталья гаврилица
кишинев
тирасполь
молдавия
нато
газпром
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Политический диалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, а со стороны властей Молдавии не стоит ждать самостоятельных шагов, такое мнение озвучил в комментарии РИА Новости депутат Верховного Совета непризнанной ПМР, политолог Андрей Сафонов.По его словам, сегодня переговоры застопорены из-за того, что Кишинёв выжидает, как пойдут события на Украине и вокруг неё.Он выразил обеспокоенность по поводу участившихся в последнее время разговоров о необходимости поставок в Молдавию западного вооружения.Ранее министр обороны Великобритании Лиз Трасс заявляла, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса. Она утвердительно ответила на вопрос, является ли причиной этого якобы существующая военная угроза для Молдавии со стороны России. Позже в самой Молдавии - и спикер парламента Игорь Гросу, и премьер Наталья Гаврилица, и глава республики Майя Санду - косвенно или прямо подтверждали в СМИ, что переговоры по закупкам вооружения ведутся.Разумеется, на фоне событий на Украине, и провокаций в самом Приднестровье, где неизвестные обстреляли административные здания с целю дестабилизировать обстановку в регионе, Тирасполь сильно настораживает такая перспектива. "Тревожит то, что англо-американцы начали разговоры о поставках НАТОвского оружия Кишиневу. Пример Грузии показывает, что вооружение контролируемых Западом режимов может запросто обернуться войной против тех, кто не находится на стороне самого Запада", - сказал Сафонов.Депутат предположил, что всё это ведет к тому, что равноправные переговоры с Тирасполем действующая власть в Кишиневе вести не будет.Политолог напомнил, что нынешние власти Молдавии напрочь игнорируют евразийское направление, сосредоточившись исключительно на евроинтеграции. "Значит, и здесь на добровольной основе не следует ждать компромиссного подхода со стороны властей Молдавии", - подметил он.Сафонов также обратил внимание на то, что кроме политических вопросов есть и нерешенные экономические. По его мнению, правящая на правом берегу Днестра партия "Действие и солидарность", которая контролирует и парламент, и правительство, провоцирует скандал с "Газпромом", пытаясь оказывать давление на предприятие "Молдовагаз"."Вновь встаёт газовый вопрос. Кишинёв старается всеми силами уйти от оплаты своего исторического долга на сумму свыше, чем 700 миллионов долларов. Чтобы подёргать за нервы Москву, вбрасываются идеи национализации "Молдовагаз" и передачи работы в этой отрасли под контроль западных и румынских структур. Приднестровье не собирается отрываться от российской трубы, поэтому можно ожидать, что при попытках властей РМ отказаться от российского "голубого топлива" Москва и Тирасполь обсудят вариант прямой работы двух структур – "Газпрома" и "Тираспольтрансгаза". Задача видится решаемой, так как ПМР географически расположена ближе к России, а не наоборот", - сказал Сафонов.Политолог высказал мнение, что власти в Молдавии в текущей ситуации должны дистанцироваться от западных "советов", а заодно испытывать Тирасполь на прочность. В время паузы, которая возникла, Кишинев мог бы подумать над конструктивной повестке для возобновления переговоров.Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией. Тем не менее официальный Кишинев на данный момент не настаивает на изменении данного формата.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220610/pridnestrove-1794694697.html
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лиз трасс, игорь гросу, наталья гаврилица, кишинев, тирасполь, молдавия, нато, газпром, молдовагаз
19:57 11.06.2022
 
Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР

Депутат ПМР Сафонов: политический диалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Политический диалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, а со стороны властей Молдавии не стоит ждать самостоятельных шагов, такое мнение озвучил в комментарии РИА Новости депутат Верховного Совета непризнанной ПМР, политолог Андрей Сафонов.
По его словам, сегодня переговоры застопорены из-за того, что Кишинёв выжидает, как пойдут события на Украине и вокруг неё.
"Если Россия одержит решительные победы или, по крайней мере, укрепит свои позиции в мире, то нажим на Приднестровье будет дозированным и не перейдёт определённую черту. Если же в глобальном противостоянии с Западом Москва даст слабину или просто будет смотреться проигрывающей стороной, тогда Приднестровье начнут душить экономически и, возможно, под нажимом Вашингтона и Бухареста Кишинёв в лице правых политиков попытается спровоцировать вооружённый конфликт или совершить вооружённые провокации", - считает собеседник.
Он выразил обеспокоенность по поводу участившихся в последнее время разговоров о необходимости поставок в Молдавию западного вооружения.
Ранее министр обороны Великобритании Лиз Трасс заявляла, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса. Она утвердительно ответила на вопрос, является ли причиной этого якобы существующая военная угроза для Молдавии со стороны России. Позже в самой Молдавии - и спикер парламента Игорь Гросу, и премьер Наталья Гаврилица, и глава республики Майя Санду - косвенно или прямо подтверждали в СМИ, что переговоры по закупкам вооружения ведутся.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 21:54
В Молдавии заявили, что не откажутся от Приднестровья ради вступления в ЕС
Разумеется, на фоне событий на Украине, и провокаций в самом Приднестровье, где неизвестные обстреляли административные здания с целю дестабилизировать обстановку в регионе, Тирасполь сильно настораживает такая перспектива. "Тревожит то, что англо-американцы начали разговоры о поставках НАТОвского оружия Кишиневу. Пример Грузии показывает, что вооружение контролируемых Западом режимов может запросто обернуться войной против тех, кто не находится на стороне самого Запада", - сказал Сафонов.
Депутат предположил, что всё это ведет к тому, что равноправные переговоры с Тирасполем действующая власть в Кишиневе вести не будет.
"Её задача – заставить Тирасполь сдаться и войти в состав унитарной страны, которая идёт в сторону Вашингтона, Брюсселя и Бухареста. Сохранение дружественной России республики такой сценарий не предусматривает", - считает Сафонов.
Политолог напомнил, что нынешние власти Молдавии напрочь игнорируют евразийское направление, сосредоточившись исключительно на евроинтеграции. "Значит, и здесь на добровольной основе не следует ждать компромиссного подхода со стороны властей Молдавии", - подметил он.
Сафонов также обратил внимание на то, что кроме политических вопросов есть и нерешенные экономические. По его мнению, правящая на правом берегу Днестра партия "Действие и солидарность", которая контролирует и парламент, и правительство, провоцирует скандал с "Газпромом", пытаясь оказывать давление на предприятие "Молдовагаз".
"Вновь встаёт газовый вопрос. Кишинёв старается всеми силами уйти от оплаты своего исторического долга на сумму свыше, чем 700 миллионов долларов. Чтобы подёргать за нервы Москву, вбрасываются идеи национализации "Молдовагаз" и передачи работы в этой отрасли под контроль западных и румынских структур. Приднестровье не собирается отрываться от российской трубы, поэтому можно ожидать, что при попытках властей РМ отказаться от российского "голубого топлива" Москва и Тирасполь обсудят вариант прямой работы двух структур – "Газпрома" и "Тираспольтрансгаза". Задача видится решаемой, так как ПМР географически расположена ближе к России, а не наоборот", - сказал Сафонов.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Глава ПМР выразил настороженность планами поставок оружия в Молдавию
Политолог высказал мнение, что власти в Молдавии в текущей ситуации должны дистанцироваться от западных "советов", а заодно испытывать Тирасполь на прочность. В время паузы, которая возникла, Кишинев мог бы подумать над конструктивной повестке для возобновления переговоров.
"Да, правые силы Молдавии будут протестовать, но сегодня весь мир пришёл в движение и встал дыбом, поэтому протокольные постулаты о "территориальной целостности" не действуют, поскольку именно Запад и его сателлиты ежедневно попирают международное право. Было бы странно, если бы они рассчитывали на игру в одни ворота. Поэтому самое разумное, что мог бы сделать Кишинёв, это взять паузу и постараться удержаться в стороне от сегодняшних геополитических разборок. А заодно перестать провоцировать Приднестровье", - подытожил эксперт.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией. Тем не менее официальный Кишинев на данный момент не настаивает на изменении данного формата.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
Лиз ТрассИгорь ГросуНаталья ГаврилицаКишиневТираспольМолдавияНАТОГазпромМолдовагаз
 
 
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