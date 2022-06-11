https://ria.ru/20220611/dialog-1794802708.html

Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР

Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР - РИА Новости, 11.06.2022

Политдиалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, считает депутат ПМР

Политический диалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, а со стороны властей Молдавии не стоит ждать самостоятельных шагов, такое мнение озвучил в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:57

2022-06-11T19:57

2022-06-11T19:57

лиз трасс

игорь гросу

наталья гаврилица

кишинев

тирасполь

молдавия

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газпром

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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Политический диалог между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик, а со стороны властей Молдавии не стоит ждать самостоятельных шагов, такое мнение озвучил в комментарии РИА Новости депутат Верховного Совета непризнанной ПМР, политолог Андрей Сафонов.По его словам, сегодня переговоры застопорены из-за того, что Кишинёв выжидает, как пойдут события на Украине и вокруг неё.Он выразил обеспокоенность по поводу участившихся в последнее время разговоров о необходимости поставок в Молдавию западного вооружения.Ранее министр обороны Великобритании Лиз Трасс заявляла, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса. Она утвердительно ответила на вопрос, является ли причиной этого якобы существующая военная угроза для Молдавии со стороны России. Позже в самой Молдавии - и спикер парламента Игорь Гросу, и премьер Наталья Гаврилица, и глава республики Майя Санду - косвенно или прямо подтверждали в СМИ, что переговоры по закупкам вооружения ведутся.Разумеется, на фоне событий на Украине, и провокаций в самом Приднестровье, где неизвестные обстреляли административные здания с целю дестабилизировать обстановку в регионе, Тирасполь сильно настораживает такая перспектива. "Тревожит то, что англо-американцы начали разговоры о поставках НАТОвского оружия Кишиневу. Пример Грузии показывает, что вооружение контролируемых Западом режимов может запросто обернуться войной против тех, кто не находится на стороне самого Запада", - сказал Сафонов.Депутат предположил, что всё это ведет к тому, что равноправные переговоры с Тирасполем действующая власть в Кишиневе вести не будет.Политолог напомнил, что нынешние власти Молдавии напрочь игнорируют евразийское направление, сосредоточившись исключительно на евроинтеграции. "Значит, и здесь на добровольной основе не следует ждать компромиссного подхода со стороны властей Молдавии", - подметил он.Сафонов также обратил внимание на то, что кроме политических вопросов есть и нерешенные экономические. По его мнению, правящая на правом берегу Днестра партия "Действие и солидарность", которая контролирует и парламент, и правительство, провоцирует скандал с "Газпромом", пытаясь оказывать давление на предприятие "Молдовагаз"."Вновь встаёт газовый вопрос. Кишинёв старается всеми силами уйти от оплаты своего исторического долга на сумму свыше, чем 700 миллионов долларов. Чтобы подёргать за нервы Москву, вбрасываются идеи национализации "Молдовагаз" и передачи работы в этой отрасли под контроль западных и румынских структур. Приднестровье не собирается отрываться от российской трубы, поэтому можно ожидать, что при попытках властей РМ отказаться от российского "голубого топлива" Москва и Тирасполь обсудят вариант прямой работы двух структур – "Газпрома" и "Тираспольтрансгаза". Задача видится решаемой, так как ПМР географически расположена ближе к России, а не наоборот", - сказал Сафонов.Политолог высказал мнение, что власти в Молдавии в текущей ситуации должны дистанцироваться от западных "советов", а заодно испытывать Тирасполь на прочность. В время паузы, которая возникла, Кишинев мог бы подумать над конструктивной повестке для возобновления переговоров.Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией. Тем не менее официальный Кишинев на данный момент не настаивает на изменении данного формата.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220610/pridnestrove-1794694697.html

https://ria.ru/20220608/pridnestrove-1793957566.html

кишинев

тирасполь

молдавия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

лиз трасс, игорь гросу, наталья гаврилица, кишинев, тирасполь, молдавия, нато, газпром, молдовагаз