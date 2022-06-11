https://ria.ru/20220611/deti-1794791737.html

Оздоровительный лагерь в Петербурге подготовили к приему детей из Мариуполя

Оздоровительный лагерь в Петербурге подготовили к приему детей из Мариуполя - РИА Новости, 11.06.2022

Оздоровительный лагерь в Петербурге подготовили к приему детей из Мариуполя

Детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга подготовили к приему детей из Мариуполя, сообщает... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:11

2022-06-11T18:11

2022-06-11T18:11

общество

александр беглов

мариуполь

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Детский оздоровительный комплекс "Дружных" в поселке Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга подготовили к приему детей из Мариуполя, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.В лагере "Дружных" будут отдыхать дети из Мариуполя — побратима Санкт-Петербурга. Для них Северная столица организует особенную программу "Петербургские каникулы". Для детей запланированы 4 смены по 2 недели каждая. За два месяца в "Дружных" отдохнут более 1,5 тысячи детей.Отмечается, что первая смена начнется 23 июня. В Петербург на специальном поезде, предоставленном МЧС, приедут 400 школьников. В основном это ребята 5-7 классов. Около 40 человек в составе первой смены - выпускники. Они приглашены на праздник "Алые паруса".Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детский оздоровительный комплекс "Дружных". "Все готово, мы ждем ребят из Мариуполя. Для каждого их них это будут две недели отдыха, хороших впечатлений, общения с друзьями", - сказал губернатор.По его словам, дети и взрослые приедут в Петербург не только отдыхать, но и учиться. "Вместе с преподавателями из петербургских школ будут изучать по нашим учебникам, в игровой форме историю, географию, русский язык и литературу. Специальные программы подготовлены для учителей мариупольских школ — они пройдут курсы повышения квалификации", - сказал Беглов.Для гостей из города-побратима будут организованы экскурсии, занятия творчеством, спортивные соревнования, квесты. Также подготовлены образовательные программы. Отмечается, что особое внимание планируется уделить оздоровлению детей, организации питания — оно будет 6 раз в день. Петербургские врачи проведут комплексную диспансеризацию детей. Соответствующие соглашения заключены с учреждениями здравоохранения.По словам Беглова, детей обеспечат всем необходимым, в том числе комплектами одежды.К новому сезону в оздоровительном комплексе открыты два новых павильона — для хореографического кружка и изостудии. Кроме того, губернатор вручил директору детского оздоровительного комплекса "Дружных" сертификат на приобретение четырех навесных шатров для организации и проведения образовательных и культурно-спортивных мероприятий.Первого июня он посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. На этой неделе в Мариуполь из Петербурга уже прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны. Начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220609/donbass-1794356173.html

https://ria.ru/20220606/proekt-1793473994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)