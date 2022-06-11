https://ria.ru/20220611/dengi-1794585942.html

"Отплатили той же монетой". Россия заблокировала деньги иностранцев

"Отплатили той же монетой". Россия заблокировала деньги иностранцев - РИА Новости, 11.06.2022

"Отплатили той же монетой". Россия заблокировала деньги иностранцев

Зарубежные информационные сервисы отказываются работать с российскими банками. Теперь кредитным организациям будет труднее проверить данные клиентов. Повышается РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:09

экономика

федор сидоров

технологии

иран

центральный банк рф (цб рф)

citigroup

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Ирина Красикова. Зарубежные информационные сервисы отказываются работать с российскими банками. Теперь кредитным организациям будет труднее проверить данные клиентов. Повышается вероятность вторичных санкций и риск крупных штрафов. Чем это обернется для экономики и как ответит Москва, разбиралось РИА Новости.Знай своего клиентаОсведомлен — значит вооружен, говорят банкиры. Поэтому стараются все выяснить о клиентах. В этом помогают специальные сервисы. "Собирают информацию: кто под санкциями, на кого заведены уголовные дела. Ведут списки террористов. Обновляют данные и продают банкам", — поясняет Анастасия Ускова, генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер".Это общемировая практика. Так кредитные организации страхуются от финансовых потерь. Да и от репутационных рисков.Однако сейчас агрегаторы данных отказываются сотрудничать с российскими банками. В конце мая Risk & Compliance от Dow Jones — крупнейший участник рынка — объявил, что разрывает контракты. Ранее так же поступила World-Check от Refinitiv.В начале апреля Bloomberg отключил доступ к терминалам, через которые новости и аналитика поступают в режиме реального времени. "Данные сервисов используют все игроки из топ-50. Сведения интегрированы в автоматическую систему финмониторинга", — уточняет Ускова.Поэтому банки могут попасть под санкции, в том числе вторичные: открыл счет или перевел платеж не тому — сам угодил в черный список. Плюс крупный штраф.Прецеденты уже были. В 2014-м с французского BNP Paribas взыскали почти девять миллиардов долларов. Швейцарское подразделение конгломерата нарушило санкционный режим — проводило транзакции в Иран и Судан.Это послужило уроком для других организаций, в том числе российских. Все моментально подключились к информационным сервисам."Теперь же придется искать альтернативу, собирать данные по другим источникам, иногда вручную. Потребуются финансовые вложения. В результате банковские услуги подорожают и станут менее доступными", — предупреждает аналитик.Банкиры опираются на разные сервисы. Сейчас будут адаптироваться и интегрировать оставшиеся. Но на это тоже уйдут время и деньги.Впрочем, есть отечественный аналог — система X-Compliance. С ее помощью, например, проверяют, попадает ли клиент под "правило 50 процентов". Дело в том, что западные санкции распространяются не только на фигурантов черных списков, но и на компании, где их доля не менее 50 процентов.Эксперты не исключают, что другие зарубежные агрегаторы последуют примеру Risk & Compliance и World-Check. "Но останется российский сервис. Поэтому, возможно, отечественным банкам удастся избежать вторичных санкций", — полагает Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".ОтзеркалилиРоссии объявили санкций больше, чем Ирану, Сирии и КНДР, вместе взятым. В частности, Запад нанес удар по финансовой системе: заблокировал почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) страны — около 300 миллиардов долларов. ЦБ попытались связать руки: стало меньше возможностей поддерживать курс рубля, подпитывать ликвидностью банки, сдерживать инфляцию.Регулятор отплатил той же монетой: ограничил движение капитала, чтобы деньги не утекали в недружественные страны. Среди ответных мер — запрет на продажу иностранным инвесторам ценных бумаг. Нерезидентам также нельзя выводить средства из страны.В результате, по подсчетам аналитиков, заблокировали почти 17 миллиардов долларов — столько крупнейшие западные инвестбанки и компании держали в России. В списке JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citigroup.Однако в их триллионных оборотах это капля в море. Даже при полной потере средств, вложенных в российские активы, им не грозит дефолт и понижение кредитного рейтинга.Достаточно сопоставить риски с финансовыми показателями. "Например, у Citigroup в России застряло около восьми миллиардов долларов. При этом за прошлый год они заработали почти 22 миллиарда. То есть за полгода компенсируют потери", — говорит Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.У Citigroup самые большие вложения. Остальные инвесткомпании и банки рискуют меньше. Если деньги не удастся вывести, их просто спишут. "Инвестиции в российские еврооблигации и корпоративные бумаги в мире признаются как потерянные", — поясняет Андрей Крупский, член совета московского отделения "Опоры России".Даже если заблокированные активы продать внутри страны, выручку вывести невозможно.Под грифом "совершенно секретно"В ЦБ и Минфине не называют точную сумму замороженных средств иностранных инвесторов. "Значительная часть может принадлежать резидентам, но через попавшие под ограничения иностранные юрисдикции", — отмечает Алексей Федоров.Поэтому не исключено, что западные финансовые компании ждут более серьезные проблемы, чем кажется на первый взгляд. "Нельзя наверняка утверждать об их неуязвимости или критичности финансового состояния от возможных потерь. Время покажет", — рассуждает эксперт.Минфин и ЦБ неоднократно указывали, что готовы "выпустить" средства нерезидентов. В обмен США и ЕС должны разблокировать российские международные активы. Но Запад стоит на своем. Более того, угрожает Москве техническим дефолтом. Поэтому аналитики не ждут мирного разрешения ситуации.Тем временем золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 0,3 процента, превысив 591 миллиард долларов, сообщает пресс-служба Центробанка. Это результат "положительной переоценки", поясняет регулятор.Причем размеры ЗВР в скором времени могут стать гостайной. Правительство внесло в Госдуму законопроект о засекречивании этой информации. Авторы документа убеждены: активы необходимо скрыть от недружественных стран.Эксперты допускают, что по такому же пути пойдут и другие страны. Например, Китай, где тоже опасаются заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

иран

россия

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, федор сидоров, технологии, иран, центральный банк рф (цб рф), citigroup, министерство финансов рф (минфин россии), россия