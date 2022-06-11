01:16 11.06.2022 (обновлено: 10:53 11.06.2022)
Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать
Доцент Махонина дала совет россиянам покупать только плотные ягоды черешни без повреждений
Черешня. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать черешню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того, чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать ягоду, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Махонина.
Качество ягоды можно проверить только визуально или на запах. Не стоит покупать плоды с незатянувшимися повреждениями, мятые или мокрые. "Обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая", — отмечает эксперт. Сладкие сорта черешни обладают блестящей темно-вишневой кожицей. Если ягода в полимерной упаковке или пакете, то на ее поверхности не должно быть следов влаги — она может ускорить порчу и сократить срок хранения.
5 июня, 02:15Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать
Содержание ядохимикатов можно проверить, попросив у продавца декларацию о соответствии на конкретную партию черешни. Проверить подлинность декларации можно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.