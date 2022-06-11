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Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать - РИА Новости, 11.06.2022
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Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать
Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать - РИА Новости, 11.06.2022
Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать
Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать черешню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того, чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T01:16
2022-06-11T10:53
общество
черешня
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать черешню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того, чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать ягоду, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Махонина.Качество ягоды можно проверить только визуально или на запах. Не стоит покупать плоды с незатянувшимися повреждениями, мятые или мокрые. "Обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая", — отмечает эксперт. Сладкие сорта черешни обладают блестящей темно-вишневой кожицей. Если ягода в полимерной упаковке или пакете, то на ее поверхности не должно быть следов влаги — она может ускорить порчу и сократить срок хранения.Содержание ядохимикатов можно проверить, попросив у продавца декларацию о соответствии на конкретную партию черешни. Проверить подлинность декларации можно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
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общество, черешня
01:16 11.06.2022 (обновлено: 10:53 11.06.2022)
 
Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать

Доцент Махонина дала совет россиянам покупать только плотные ягоды черешни без повреждений

© Pixabay / CouleurЧерешня
Черешня - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Pixabay / Couleur
Черешня. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать черешню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того, чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать ягоду, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Махонина.
Качество ягоды можно проверить только визуально или на запах. Не стоит покупать плоды с незатянувшимися повреждениями, мятые или мокрые. "Обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая", — отмечает эксперт. Сладкие сорта черешни обладают блестящей темно-вишневой кожицей. Если ягода в полимерной упаковке или пакете, то на ее поверхности не должно быть следов влаги — она может ускорить порчу и сократить срок хранения.
Ящик с черешней - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 02:15
Агроном рассказал, какую черешню лучше не покупать
Содержание ядохимикатов можно проверить, попросив у продавца декларацию о соответствии на конкретную партию черешни. Проверить подлинность декларации можно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
 
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