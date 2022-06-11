https://ria.ru/20220611/chereshnya-1794706203.html

Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать

Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать - РИА Новости, 11.06.2022

Россиян предупредили, какую черешню не стоит покупать

Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать черешню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того, чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T01:16

2022-06-11T01:16

2022-06-11T10:53

общество

черешня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736066997_0:73:1920:1153_1920x0_80_0_0_a843a2134454d672524c9abb40286dc5.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать черешню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того, чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать ягоду, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Махонина.Качество ягоды можно проверить только визуально или на запах. Не стоит покупать плоды с незатянувшимися повреждениями, мятые или мокрые. "Обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая", — отмечает эксперт. Сладкие сорта черешни обладают блестящей темно-вишневой кожицей. Если ягода в полимерной упаковке или пакете, то на ее поверхности не должно быть следов влаги — она может ускорить порчу и сократить срок хранения.Содержание ядохимикатов можно проверить, попросив у продавца декларацию о соответствии на конкретную партию черешни. Проверить подлинность декларации можно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

https://ria.ru/20220605/chereshnya-1793065640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, черешня