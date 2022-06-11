https://ria.ru/20220611/buryatiya-1794657064.html

"Выбраться отсюда невозможно": что произошло в поселке золотодобытчиков

"Выбраться отсюда невозможно": что произошло в поселке золотодобытчиков - РИА Новости, 11.06.2022

"Выбраться отсюда невозможно": что произошло в поселке золотодобытчиков

Поселок золотодобытчиков Уакит уже почти месяц в изоляции. Летом сюда попадают только на самолете, но единственный борт, обслуживающий маршрут, потерпел... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:09

общество

в россии

республика бурятия

авиация

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Поселок золотодобытчиков Уакит уже почти месяц в изоляции. Летом сюда попадают только на самолете, но единственный борт, обслуживающий маршрут, потерпел крушение. До больницы не добраться, с лекарствами и некоторыми продуктами — проблемы. Дети, улетевшие в райцентр на экзамены, не могут вернуться домой. В администрации им предложили 12 часов ехать на вездеходе по тайге, где много медведей."Полтора месяца ждем таблетки"Уакит расположен на самом севере Баунтовского района Бурятии. С одной стороны тайга, с другой — реки. С осени есть путь по зимнику, в теплое время года добираются только по воздуху. До райцентра Багдарин — 280 километров. Раньше раз в неделю сюда летал Ан-2 авиакомпании "Аэросервис". Но в середине мая борт неудачно приземлился неподалеку от забайкальского поселка Красный Яр. После этого на время разбирательств и ремонта рейс отменили. Двести шестьдесят человек теперь отрезаны от Большой земли.Бывшая жительница поселка Валентина Лагерева с сыном прилетела в гости к родным 13 мая. Обратные билеты покупали на 26-е, но уже месяц заперты в Уаките."Крайний самолет был 19-го. И в ближайшее время, как нам сказали в администрации, борта не будет. Выбраться невозможно. Сына 5 июня ждали на работе, боимся, как бы ему не записали прогулы", — говорит Валентина.По ее словам, некоторым местным нужно срочно попасть в райцентр на медицинское обследование."Например, есть здесь одна женщина-колясочница, — рассказывает Лагерева. — Раз в несколько лет она продлевает инвалидность, а для этого надо лететь в район. Сейчас уже срок. Если вовремя не пройдет врачебную комиссию, могут прекратить платить пенсию".У пожилой родственницы Наталии Коневиной — проблемы с сердцем: "Весной ее госпитализировали, но сейчас снова плохо себя чувствует. А мы даже помочь ничем не можем".В экстренных случаях вызывают санавиацию. Но, как объясняют жители, борт прилетает из Улан-Удэ. Туда же и отвозит больных. "Наша бабушка на это просто не согласится. Там у нее никого нет, никто не встретит, не сможет навещать, — переживает Наталия. — Да и страшно ей в преклонном возрасте лететь в незнакомое место — дальше райцентра никогда не выезжала".Из-за остановки авиаперевозок в поселке начались проблемы с лекарствами. Весной муж Татьяны Колотовкиной перенес инфаркт. Регулярно нужно принимать кардиопрепараты. Но доставить их в отрезанный от цивилизации поселок просто не на чем."Уже полтора месяца ждем таблетки, которые нам выписали в районной поликлинике, — объясняет Татьяна. — Когда еще самолеты летали, в медучреждении отвечали, что у них нет договора на перевозку. Сейчас вроде бы оформили, однако прервалось авиасообщение. У мужа постоянно болит сердце. Пошел к местному фельдшеру, но она сказала, что лекарствами нужно запасаться впрок — не в городе живем".Двенадцать часов по тайгеПока одни ждут борта из Уакита, другие не могут попасть домой из райцентра. В конце мая в Багдасарин прилетела группа школьников для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В середине июня у них последний экзамен, и выпускникам нужно как-то возвращаться в поселок."Родителям предложили отправить детей на вездеходах. Но все отказались, — рассказывает Наталия Коневина, мать одиннадцатиклассницы. — Чтобы вы понимали, это не меньше двенадцати часов по тайге, необходимо форсировать реки, а они сейчас полноводные. Вездеход — не автобус. Ехать придется не в кабине. А вдруг ребенок вылетит? А если вездеход сломается? У нас в тайге нередки случаи нападения медведей".Теоретически с Уакитом есть связь и по воде. Но на моторке нужно сперва пересечь реку, потом — озеро. И еще преодолеть более ста километров по суше.Продукты тоже завозили по воздуху. Сейчас в местном магазине остались только товары длительного хранения — крупы, макароны, конфеты, консервы, молоко."Фруктов и овощей наши дети уже давно не видели, — признается Коневина. — Ни колбас, ни курицы. У кого нет хозяйства, даже суп не из чего сварить".Правда, заведующая торговой точкой уверяет, что для жизни есть все. В "блокаде" Уакит не впервые. В сентябре 2021-го полеты тоже прекратились. Люди месяц сидели без продуктов, в магазине закончилось даже пшено. В качестве официальной причины приостановки сообщения в авиакомпании назвали просроченные полетные документы у персонала. Правда, местные говорят, что и тогда все случилось из-за авиапроисшествия."Просим у администрации выделить хотя бы вертолет. Либо договориться с санавиацией или авиалесоохраной, чтобы они взяли нас на борт. Однако зафрахтовать вертолет якобы слишком дорого, а ведомственные самолеты не имеют права перевозить пассажиров, — говорит Лагерева. — Остается вездеход — но не полезет же в него 80-летняя бабушка или женщина на коляске. Да и сами вездеходчики из местной артели не берут людей. Боятся, вдруг в пути что-то случится"."Рейс вертолета стоит два миллиона"В администрации Баунтовского эвенкийского района уверяют: проблему решить пытаются. Но чиновники и сами — заложники ситуации."Ищем другого перевозчика, но это не так просто: в республике нет фирм, у которых были бы самолеты такого класса и соответствующая лицензия, — объясняет заместитель главы района Борис Эрднеев. — Сейчас вроде бы достигли соглашения с одной компанией, но они только в процессе получения допуска".Вертолет же зафрахтовать не позволяет бюджет.Борт санавиации, указывает он, тоже не может забрать пассажиров. Во-первых, потому что за внутримуниципальные перевозки отвечает район, а медицинские рейсы оплачивают из республиканского бюджета. Кроме того, у авиакомпании, которая осуществляет санрейсы, нет допуска на перевозку людей: "Возьмут на свой страх и риск — могут лишиться лицензии".Сейчас чиновники направили претензию в авиакомпанию. Если там не ответят и не заменят борт в ближайшее время, пойдут в суд.С доставкой продуктов и медикаментов, по словам администрации, вопрос уже решен: в конце июня их завезут на вездеходах. А вот как отправлять домой школьников — непонятно. На 17 июня запланировали селекторное совещание с представителем авиакомпании и Минтрансом Бурятии. Курировать его будет зампред по инфраструктуре республики Евгений Луковников.Между тем транспорт — не единственная проблема отдаленного поселка. Здесь отключают свет на ночь и в течение дня. При этом золото по-прежнему активно добывают — работает артель.

https://ria.ru/20211020/chukotka-1755289241.html

https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html

https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html

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общество, в россии, республика бурятия, авиация