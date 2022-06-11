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От пейзажа до космоса: чем подкупают белорусские картины в Третьяковке - РИА Новости, 11.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220611/belarus-1794512107.html
От пейзажа до космоса: чем подкупают белорусские картины в Третьяковке
От пейзажа до космоса: чем подкупают белорусские картины в Третьяковке - РИА Новости, 11.06.2022
От пейзажа до космоса: чем подкупают белорусские картины в Третьяковке
В начале июня в Москве прошли Дни Белоруссии, а в Третьяковской галерее открылась выставка современной белорусской живописи. Какие сюжеты выбирают художники... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T08:00
2022-06-11T08:10
культура
анатолий кузнецов
марк шагал
белоруссия
третьяковская галерея
et cetera
куда сходить
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. В начале июня в Москве прошли Дни Белоруссии, а в Третьяковской галерее открылась выставка современной белорусской живописи. Какие сюжеты выбирают художники соседней страны и как относятся к традициям — в материале РИА Новости.Общая историяПротуберанец — это вспышка на поверхности солнца, которую образует выброс плазмы. Астрономическое явление вдохновило белорусского художника Анатолия Кузнецова на создание цикла работ, одна из которых представлена в Третьяковской галерее.Мастер не скрывает, что главная задача для него — провоцировать сознание зрителя, рождая яркие эмоции сродни космическим взрывам. Картины одного из мастодонтов белорусской живописи входят в собрания не только ведущих национальных галерей, но и музеев США, Голландии, Италии, а также парижского Орсе. Есть его работы и в Третьяковке.Кузнецов называет себя белорусским живописцем — в этой стране он учился, творил и сформировался как художник. Но родился он в Хабаровском крае.Подтверждает его слова и тот факт, что Марк Шагал — родом из Витебского региона Белоруссии, а Казимир Малевич несколько лет преподавал там в художественном училище.Край голубых озерНесмотря на очевидную схожесть школ, есть в белорусской живописи и национальный колорит. Как подчеркнул Глеб Отчик, председатель Союза художников Республики Беларусь, страна граничит с пятью государствами, включая Россию, что оказывает на художников определенное влияние. Это, например, заметно в рождественском цикле Виктора Барабанцева.Национальный колорит ощущается и в тематике работ. Так, на картине классика белорусской живописи Николая Опиока, выставленной в Третьяковке, — народный артист Республики Беларусь, друг художника Арнольд Помазан. Он изображен в роли пана Быковского из "Павлинки" — знаковой постановки ведущего белорусского театра, Купаловского.В рамках Дней белорусской культуры в Москве спектакль показали на сцене театра Et Cetera.Дочь мастера, Наталья Опиок, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, говорит, что отец уже двадцать лет руководит студией военных художников Министерства обороны Республики Беларусь. "Им всем уже восемьдесят и больше, а они по-прежнему ездят на учения, делают зарисовки, по которым создают готовые картины уже в студиях", — рассказывает она. У работ этих авторов — патриотическая тематика.Понимать без словМного на выставке пейзажей — белорусы любят воспевать красоту богатой природы. Есть картины как именитых, так и молодых художников. Некоторые работы выставлены парами, чтобы можно было сравнить старую и новую школы.Особое место на выставке занимают работы молодой могилевской художницы Оксаны Евдокименко. Несколько лет назад она стала матерью и посвятила дочери целый цикл. "Игры Аделаиды" — это нежные чувственные полотна в пастельных тонах, раскрывающие темы материнства и детства.Он сообщил, что сотрудничество двух стран продолжится и уже на декабрь намечена следующая выставка. Совместная экспозиция, подготовленная белорусским и российским союзами художников, будет посвящена столетнему юбилею со дня основания СССР.Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента" продлится в Третьяковской галерее до 19 июня.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление белорусского ансамбля перед показом спектакля "Женитьба" в театре Et Cetera
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анатолий кузнецов, марк шагал, белоруссия, третьяковская галерея, et cetera, куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть , казимир малевич, российская академия художеств
08:00 11.06.2022 (обновлено: 08:10 11.06.2022)
 

От пейзажа до космоса: чем подкупают белорусские картины в Третьяковке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетитель фотографирует картину художника Глеба Отчика "Четыре на четыре" (2019 год) на выставке "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"
Посетитель фотографирует картину художника Глеба Отчика Четыре на четыре (2019 год) на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. В начале июня в Москве прошли Дни Белоруссии, а в Третьяковской галерее открылась выставка современной белорусской живописи. Какие сюжеты выбирают художники соседней страны и как относятся к традициям — в материале РИА Новости.

Общая история

Протуберанец — это вспышка на поверхности солнца, которую образует выброс плазмы. Астрономическое явление вдохновило белорусского художника Анатолия Кузнецова на создание цикла работ, одна из которых представлена в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетительница у работы Анатолия Кузнецова

Посетительница на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
1 из 2

Посетительница у работы Анатолия Кузнецова

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

"Протуберанцы 7 (часть I)". Анатолий Кузнецов, 2016

Выставка Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
2 из 2

"Протуберанцы 7 (часть I)". Анатолий Кузнецов, 2016

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
1 из 2

Посетительница у работы Анатолия Кузнецова

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 2

"Протуберанцы 7 (часть I)". Анатолий Кузнецов, 2016

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
Мастер не скрывает, что главная задача для него — провоцировать сознание зрителя, рождая яркие эмоции сродни космическим взрывам. Картины одного из мастодонтов белорусской живописи входят в собрания не только ведущих национальных галерей, но и музеев США, Голландии, Италии, а также парижского Орсе. Есть его работы и в Третьяковке.
Кузнецов называет себя белорусским живописцем — в этой стране он учился, творил и сформировался как художник. Но родился он в Хабаровском крае.

"В целом белорусское искусство очень близко к российскому, — говорит Андрей Ковальчук, скульптор, председатель правления Союза художников России. — Наши вузы сотрудничали, поэтому художники тесно взаимодействовали. Но могу отметить: живопись Беларуси отличает особая душевность, открытость, лиричность".

Подтверждает его слова и тот факт, что Марк Шагал — родом из Витебского региона Белоруссии, а Казимир Малевич несколько лет преподавал там в художественном училище.
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

Министр и Трегулова
1 из 3

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич и гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова

Министр и Трегулова
2 из 3

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич и гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

Анатолий Маркевич и Зельфира Трегулова

Вернисаж выставки Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
3 из 3

Анатолий Маркевич и Зельфира Трегулова

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
1 из 3

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
2 из 3

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич и гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
3 из 3

Анатолий Маркевич и Зельфира Трегулова

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

"Ни одна значимая выставка русского искусства в Третьяковской галерее не обходится без участия наших белорусских коллег, — отметила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова. — Мы провели в Минске две выставки и открыли в Беларуси музей замечательного художника Бялыницкого-Бирули. Сейчас у нас работает экспозиция Генриха Семирадского, в которой есть картина, отреставрированная белорусами в мастерских Национального художественного музея".

Край голубых озер

Несмотря на очевидную схожесть школ, есть в белорусской живописи и национальный колорит. Как подчеркнул Глеб Отчик, председатель Союза художников Республики Беларусь, страна граничит с пятью государствами, включая Россию, что оказывает на художников определенное влияние. Это, например, заметно в рождественском цикле Виктора Барабанцева.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереиБарабанцев В. К. "Свята на Каляды". 2007
Барабанцев В.К. Свята на Каляды. 2007
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
Барабанцев В. К. "Свята на Каляды". 2007

"Барочная архитектура, большие приусадебные участки, широкие улицы, каменные дома, иной народный костюм — все это создает ощущение непохожести на российскую глубинку, — поясняет кандидат исторических наук Нина Скепьян. — Несмотря на общие традиции празднования Рождества, профессиональный историк сразу поймет, что картина нарисована белорусским художником".

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетитель фотографирует работы Виктора Барабанцева

Посетитель на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента в рамках Дней культуры Белоруссии в России в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
1 из 4

Посетитель фотографирует работы Виктора Барабанцева

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

Выставка Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
2 из 4

Посетители на выставке "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

Выставка Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
3 из 4

Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

Вернисаж выставки "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

Вернисаж выставки Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
4 из 4

Вернисаж выставки "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
1 из 4

Посетитель фотографирует работы Виктора Барабанцева

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Посетители на выставке "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 4

Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
4 из 4

Вернисаж выставки "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
Национальный колорит ощущается и в тематике работ. Так, на картине классика белорусской живописи Николая Опиока, выставленной в Третьяковке, — народный артист Республики Беларусь, друг художника Арнольд Помазан. Он изображен в роли пана Быковского из "Павлинки" — знаковой постановки ведущего белорусского театра, Купаловского.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереиН. А. Опиок. "Народный артист РБ А. Помазан в роли пана Быковского". 2019
Опиок Н.А. Народный артист РБ А.Помазан в роли пана Быковского. 2019
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
Н. А. Опиок. "Народный артист РБ А. Помазан в роли пана Быковского". 2019
В рамках Дней белорусской культуры в Москве спектакль показали на сцене театра Et Cetera.
Дочь мастера, Наталья Опиок, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, говорит, что отец уже двадцать лет руководит студией военных художников Министерства обороны Республики Беларусь. "Им всем уже восемьдесят и больше, а они по-прежнему ездят на учения, делают зарисовки, по которым создают готовые картины уже в студиях", — рассказывает она. У работ этих авторов — патриотическая тематика.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Владимир Гордеенко, "Солдат", 2019

Гордеенко В.Т. Солдат. 2019
1 из 2

Владимир Гордеенко, "Солдат", 2019

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Владимир Уроднич, "1944 год. Журавлиный зов", 2021

Уроднич В.В. 1944 год. Журавлиный зов. 2021
2 из 2

Владимир Уроднич, "1944 год. Журавлиный зов", 2021

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
1 из 2

Владимир Гордеенко, "Солдат", 2019

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
2 из 2

Владимир Уроднич, "1944 год. Журавлиный зов", 2021

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Понимать без слов

Много на выставке пейзажей — белорусы любят воспевать красоту богатой природы. Есть картины как именитых, так и молодых художников. Некоторые работы выставлены парами, чтобы можно было сравнить старую и новую школы.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке

Посетительница на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
1 из 5

Посетительница на выставке

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Ю. В. Мацуро. "Малахитовое утро". 2021

Мацуро Ю.В. Малахитовое утро. 2021
2 из 5

Ю. В. Мацуро. "Малахитовое утро". 2021

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Ю. В. Мацуро. "Встречая весну". 2021

Мацуро Ю.В. Встречая весну. 2021
3 из 5

Ю. В. Мацуро. "Встречая весну". 2021

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует пейзажи

Посетительница на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
4 из 5

Посетительница фотографирует пейзажи

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

Выставка Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
5 из 5

Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
1 из 5

Посетительница на выставке

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Ю. В. Мацуро. "Малахитовое утро". 2021

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
3 из 5

Ю. В. Мацуро. "Встречая весну". 2021

© Фото предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
4 из 5

Посетительница фотографирует пейзажи

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента"

© Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

"Мы хотели показать, что сегодня есть четкая преемственность молодого поколения и старшего, есть школа и традиции, которые мы сохраняем, с одной стороны, а с другой — на этом фундаменте растут разные цветы", — говорит Глеб Отчик.

Особое место на выставке занимают работы молодой могилевской художницы Оксаны Евдокименко. Несколько лет назад она стала матерью и посвятила дочери целый цикл. "Игры Аделаиды" — это нежные чувственные полотна в пастельных тонах, раскрывающие темы материнства и детства.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует картины Оксаны Евдокименко

Посетительница на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
1 из 2

Посетительница фотографирует картины Оксаны Евдокименко

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Работы Оксаны Евдокименко "Игры Аделаиды" на выставке в Третьяковской галерее

Посетители на выставке Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента
2 из 2

Работы Оксаны Евдокименко "Игры Аделаиды" на выставке в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 2

Посетительница фотографирует картины Оксаны Евдокименко

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 2

Работы Оксаны Евдокименко "Игры Аделаиды" на выставке в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Павел Бедняков
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"Сфера культуры — это мир, где все разговаривают на одном языке, языке творчества. И где эмоции — неподкупны", — подчеркнул министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

Он сообщил, что сотрудничество двух стран продолжится и уже на декабрь намечена следующая выставка. Совместная экспозиция, подготовленная белорусским и российским союзами художников, будет посвящена столетнему юбилею со дня основания СССР.
Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента" продлится в Третьяковской галерее до 19 июня.
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