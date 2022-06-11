От пейзажа до космоса: чем подкупают белорусские картины в Третьяковке

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. В начале июня в Москве прошли Дни Белоруссии, а в Третьяковской галерее открылась выставка современной белорусской живописи. Какие сюжеты выбирают художники соседней страны и как относятся к традициям — в материале РИА Новости.Общая историяПротуберанец — это вспышка на поверхности солнца, которую образует выброс плазмы. Астрономическое явление вдохновило белорусского художника Анатолия Кузнецова на создание цикла работ, одна из которых представлена в Третьяковской галерее.Мастер не скрывает, что главная задача для него — провоцировать сознание зрителя, рождая яркие эмоции сродни космическим взрывам. Картины одного из мастодонтов белорусской живописи входят в собрания не только ведущих национальных галерей, но и музеев США, Голландии, Италии, а также парижского Орсе. Есть его работы и в Третьяковке.Кузнецов называет себя белорусским живописцем — в этой стране он учился, творил и сформировался как художник. Но родился он в Хабаровском крае.Подтверждает его слова и тот факт, что Марк Шагал — родом из Витебского региона Белоруссии, а Казимир Малевич несколько лет преподавал там в художественном училище.Край голубых озерНесмотря на очевидную схожесть школ, есть в белорусской живописи и национальный колорит. Как подчеркнул Глеб Отчик, председатель Союза художников Республики Беларусь, страна граничит с пятью государствами, включая Россию, что оказывает на художников определенное влияние. Это, например, заметно в рождественском цикле Виктора Барабанцева.Национальный колорит ощущается и в тематике работ. Так, на картине классика белорусской живописи Николая Опиока, выставленной в Третьяковке, — народный артист Республики Беларусь, друг художника Арнольд Помазан. Он изображен в роли пана Быковского из "Павлинки" — знаковой постановки ведущего белорусского театра, Купаловского.В рамках Дней белорусской культуры в Москве спектакль показали на сцене театра Et Cetera.Дочь мастера, Наталья Опиок, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, говорит, что отец уже двадцать лет руководит студией военных художников Министерства обороны Республики Беларусь. "Им всем уже восемьдесят и больше, а они по-прежнему ездят на учения, делают зарисовки, по которым создают готовые картины уже в студиях", — рассказывает она. У работ этих авторов — патриотическая тематика.Понимать без словМного на выставке пейзажей — белорусы любят воспевать красоту богатой природы. Есть картины как именитых, так и молодых художников. Некоторые работы выставлены парами, чтобы можно было сравнить старую и новую школы.Особое место на выставке занимают работы молодой могилевской художницы Оксаны Евдокименко. Несколько лет назад она стала матерью и посвятила дочери целый цикл. "Игры Аделаиды" — это нежные чувственные полотна в пастельных тонах, раскрывающие темы материнства и детства.Он сообщил, что сотрудничество двух стран продолжится и уже на декабрь намечена следующая выставка. Совместная экспозиция, подготовленная белорусским и российским союзами художников, будет посвящена столетнему юбилею со дня основания СССР.Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента" продлится в Третьяковской галерее до 19 июня.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. В начале июня в Москве прошли Дни Белоруссии, а в Третьяковской галерее открылась выставка современной белорусской живописи. Какие сюжеты выбирают художники соседней страны и как относятся к традициям — в материале РИА Новости.
Общая история
Протуберанец — это вспышка на поверхности солнца, которую образует выброс плазмы. Астрономическое явление вдохновило белорусского художника Анатолия Кузнецова на создание цикла работ, одна из которых представлена в Третьяковской галерее.
Мастер не скрывает, что главная задача для него — провоцировать сознание зрителя, рождая яркие эмоции сродни космическим взрывам. Картины одного из мастодонтов белорусской живописи входят в собрания не только ведущих национальных галерей, но и музеев США, Голландии, Италии, а также парижского Орсе. Есть его работы и в Третьяковке.
Кузнецов называет себя белорусским живописцем — в этой стране он учился, творил и сформировался как художник. Но родился он в Хабаровском крае.
"В целом белорусское искусство очень близко к российскому, — говорит Андрей Ковальчук, скульптор, председатель правления Союза художников России. — Наши вузы сотрудничали, поэтому художники тесно взаимодействовали. Но могу отметить: живопись Беларуси отличает особая душевность, открытость, лиричность".
Подтверждает его слова и тот факт, что Марк Шагал — родом из Витебского региона Белоруссии, а Казимир Малевич несколько лет преподавал там в художественном училище.
"Ни одна значимая выставка русского искусства в Третьяковской галерее не обходится без участия наших белорусских коллег, — отметила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова. — Мы провели в Минске две выставки и открыли в Беларуси музей замечательного художника Бялыницкого-Бирули. Сейчас у нас работает экспозиция Генриха Семирадского, в которой есть картина, отреставрированная белорусами в мастерских Национального художественного музея".
Край голубых озер
Несмотря на очевидную схожесть школ, есть в белорусской живописи и национальный колорит. Как подчеркнул Глеб Отчик, председатель Союза художников Республики Беларусь, страна граничит с пятью государствами, включая Россию, что оказывает на художников определенное влияние. Это, например, заметно в рождественском цикле Виктора Барабанцева.
"Барочная архитектура, большие приусадебные участки, широкие улицы, каменные дома, иной народный костюм — все это создает ощущение непохожести на российскую глубинку, — поясняет кандидат исторических наук Нина Скепьян. — Несмотря на общие традиции празднования Рождества, профессиональный историк сразу поймет, что картина нарисована белорусским художником".
Национальный колорит ощущается и в тематике работ. Так, на картине классика белорусской живописи Николая Опиока, выставленной в Третьяковке, — народный артист Республики Беларусь, друг художника Арнольд Помазан. Он изображен в роли пана Быковского из "Павлинки" — знаковой постановки ведущего белорусского театра, Купаловского.
Н. А. Опиок. "Народный артист РБ А. Помазан в роли пана Быковского". 2019
В рамках Дней белорусской культуры в Москве спектакль показали на сцене театра Et Cetera.
Дочь мастера, Наталья Опиок, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, говорит, что отец уже двадцать лет руководит студией военных художников Министерства обороны Республики Беларусь. "Им всем уже восемьдесят и больше, а они по-прежнему ездят на учения, делают зарисовки, по которым создают готовые картины уже в студиях", — рассказывает она. У работ этих авторов — патриотическая тематика.
Много на выставке пейзажей — белорусы любят воспевать красоту богатой природы. Есть картины как именитых, так и молодых художников. Некоторые работы выставлены парами, чтобы можно было сравнить старую и новую школы.
"Мы хотели показать, что сегодня есть четкая преемственность молодого поколения и старшего, есть школа и традиции, которые мы сохраняем, с одной стороны, а с другой — на этом фундаменте растут разные цветы", — говорит Глеб Отчик.
Особое место на выставке занимают работы молодой могилевской художницы Оксаны Евдокименко. Несколько лет назад она стала матерью и посвятила дочери целый цикл. "Игры Аделаиды" — это нежные чувственные полотна в пастельных тонах, раскрывающие темы материнства и детства.
"Сфера культуры — это мир, где все разговаривают на одном языке, языке творчества. И где эмоции — неподкупны", — подчеркнул министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.
Он сообщил, что сотрудничество двух стран продолжится и уже на декабрь намечена следующая выставка. Совместная экспозиция, подготовленная белорусским и российским союзами художников, будет посвящена столетнему юбилею со дня основания СССР.
Выставка "Беларусь живописная. Современная белорусская живопись: от классики до эксперимента" продлится в Третьяковской галерее до 19 июня.
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