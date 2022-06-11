https://ria.ru/20220611/bayden-1794778433.html

Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США

Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США - РИА Новости, 11.06.2022

Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США

Высказывание президента США Джо Байдена о демократиях в западном полушарии вызвало критику и непонимание у европейских пользователей Twitter. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:00

2022-06-11T16:00

2022-06-11T16:23

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индия

сша

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о демократиях в западном полушарии вызвало критику и непонимание у европейских пользователей Twitter.Выступая на саммите Америк, Байден, в частности, заявил, что западное полушарие опережает по числу демократий "все остальные полушария".Эта фраза возмутила жителей европейских стран, причем многие усомнились в дееспособности американского лидера."В одной Европе находятся пятьдесят государств. Мне кажется, эта цифра уже превышает число демократий обеих Америк", — отметил один из пользователей."Кто-то должен объяснить ему, что демократия предполагает власть народа", — согласился другой."А как его вообще выбрали? Если он не может нормально выразить мысль, как он может управлять страной", — задались вопросом пользователи."Давайте считать тогда уж по численности населения. Крупнейшая в мире демократия — Индия. Если Байден игнорирует этот факт, то что он задумал сделать с Индией?" — высказал мнение европеец.Саммит Америк собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америки, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Некоторые лидеры латиноамериканских стран, в том числе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.

https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

https://ria.ru/20220609/bayden-1794303297.html

европа

индия

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европа, индия, сша, джо байден