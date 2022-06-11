16:00 11.06.2022 (обновлено: 16:23 11.06.2022)
Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США
Слова Байдена про демократию на Западном полушарии возмутили европейцев
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о демократиях в западном полушарии вызвало критику и непонимание у европейских пользователей Twitter.
Выступая на саммите Америк, Байден, в частности, заявил, что западное полушарие опережает по числу демократий "все остальные полушария".
Эта фраза возмутила жителей европейских стран, причем многие усомнились в дееспособности американского лидера.
"В одной Европе находятся пятьдесят государств. Мне кажется, эта цифра уже превышает число демократий обеих Америк", — отметил один из пользователей.
"Кто-то должен объяснить ему, что демократия предполагает власть народа", — согласился другой.
"А что, Европа теперь недостаточно демократична для Байдена?" — поддержал третий комментатор.
"А как его вообще выбрали? Если он не может нормально выразить мысль, как он может управлять страной", — задались вопросом пользователи.
"Давайте считать тогда уж по численности населения. Крупнейшая в мире демократия — Индия. Если Байден игнорирует этот факт, то что он задумал сделать с Индией?" — высказал мнение европеец.
Саммит Америк собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америки, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.
Некоторые лидеры латиноамериканских стран, в том числе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.