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Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США - РИА Новости, 11.06.2022
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Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США
Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США - РИА Новости, 11.06.2022
Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США
Высказывание президента США Джо Байдена о демократиях в западном полушарии вызвало критику и непонимание у европейских пользователей Twitter. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:00
2022-06-11T16:23
в мире
европа
индия
сша
джо байден
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о демократиях в западном полушарии вызвало критику и непонимание у европейских пользователей Twitter.Выступая на саммите Америк, Байден, в частности, заявил, что западное полушарие опережает по числу демократий "все остальные полушария".Эта фраза возмутила жителей европейских стран, причем многие усомнились в дееспособности американского лидера."В одной Европе находятся пятьдесят государств. Мне кажется, эта цифра уже превышает число демократий обеих Америк", — отметил один из пользователей."Кто-то должен объяснить ему, что демократия предполагает власть народа", — согласился другой."А как его вообще выбрали? Если он не может нормально выразить мысль, как он может управлять страной", — задались вопросом пользователи."Давайте считать тогда уж по численности населения. Крупнейшая в мире демократия — Индия. Если Байден игнорирует этот факт, то что он задумал сделать с Индией?" — высказал мнение европеец.Саммит Америк собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америки, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Некоторые лидеры латиноамериканских стран, в том числе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.
https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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в мире, европа, индия, сша, джо байден
16:00 11.06.2022 (обновлено: 16:23 11.06.2022)
 
Байден одной фразой умудрился оскорбить десятки союзников США

Слова Байдена про демократию на Западном полушарии возмутили европейцев

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о демократиях в западном полушарии вызвало критику и непонимание у европейских пользователей Twitter.
Выступая на саммите Америк, Байден, в частности, заявил, что западное полушарие опережает по числу демократий "все остальные полушария".
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Эта фраза возмутила жителей европейских стран, причем многие усомнились в дееспособности американского лидера.
"В одной Европе находятся пятьдесят государств. Мне кажется, эта цифра уже превышает число демократий обеих Америк", — отметил один из пользователей.
"Кто-то должен объяснить ему, что демократия предполагает власть народа", — согласился другой.

"А что, Европа теперь недостаточно демократична для Байдена?" — поддержал третий комментатор.

"А как его вообще выбрали? Если он не может нормально выразить мысль, как он может управлять страной", — задались вопросом пользователи.
"Давайте считать тогда уж по численности населения. Крупнейшая в мире демократия — Индия. Если Байден игнорирует этот факт, то что он задумал сделать с Индией?" — высказал мнение европеец.
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Саммит Америк собрал представителей стран Северной, Центральной и Южной Америки, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.
Некоторые лидеры латиноамериканских стран, в том числе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказались ехать или не были приглашены на мероприятие.
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В миреЕвропаИндияСШАДжо Байден
 
 
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