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Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина"
Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина" - РИА Новости, 11.06.2022
Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина"
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о "путинском налоге" на еду и топливо неубедительной и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T03:56
2022-06-11T03:56
2022-06-11T11:43
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о "путинском налоге" на еду и топливо неубедительной и тщетной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи.Так, американский лидер, выступая выступая после публикации майских показателей инфляции, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет, заявил, что США "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. При этом санкции сказываются и на самих западных странах, где отмечается серьезное подорожание топлива и продуктов питания.В частности, в США инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года. Как признала министр финансов Джанет Йеллен, рост цен спровоцирован антироссийскими санкциями.Путин, со своей стороны, отметил, что в США уже начали называть инфляцию его именем, но Россия тут ни при чем — это результат собственных ошибок Запада.
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сша, россия, украина, владимир путин, джо байден, дмитрий полянский, в мире
03:56 11.06.2022 (обновлено: 11:43 11.06.2022)
Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина"
Полянский назвал попытку Байдена обвинить Россию в инфляции в США неубедительной
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал
слова президента США Джо Байдена о "путинском налоге" на еду и топливо неубедительной и тщетной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи.
Так, американский лидер, выступая выступая после публикации майских показателей инфляции, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет, заявил, что США "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин".
"Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей", — написал Полянский в Twitter.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, в Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. При этом санкции сказываются и на самих западных странах, где отмечается серьезное подорожание топлива и продуктов питания.
В частности, в США инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года. Как признала министр финансов Джанет Йеллен
, рост цен спровоцирован антироссийскими санкциями.
Путин, со своей стороны, отметил, что в США уже начали называть инфляцию его именем, но Россия тут ни при чем — это результат собственных ошибок Запада.