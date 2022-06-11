https://ria.ru/20220611/bayden-1794709959.html

Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина"

Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина" - РИА Новости, 11.06.2022

Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина"

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о "путинском налоге" на еду и топливо неубедительной и... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T03:56

2022-06-11T03:56

2022-06-11T11:43

сша

россия

украина

владимир путин

джо байден

дмитрий полянский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd89265f57882e5896af8f5972119a6e.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о "путинском налоге" на еду и топливо неубедительной и тщетной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи.Так, американский лидер, выступая выступая после публикации майских показателей инфляции, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет, заявил, что США "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. При этом санкции сказываются и на самих западных странах, где отмечается серьезное подорожание топлива и продуктов питания.В частности, в США инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года. Как признала министр финансов Джанет Йеллен, рост цен спровоцирован антироссийскими санкциями.Путин, со своей стороны, отметил, что в США уже начали называть инфляцию его именем, но Россия тут ни при чем — это результат собственных ошибок Запада.

https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, владимир путин, джо байден, дмитрий полянский, в мире