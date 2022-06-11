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Байден заявил, что американцы вынуждены платить "налог Путина" на еду - РИА Новости, 11.06.2022
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Байден заявил, что американцы вынуждены платить "налог Путина" на еду
Байден заявил, что американцы вынуждены платить "налог Путина" на еду - РИА Новости, 11.06.2022
Байден заявил, что американцы вынуждены платить "налог Путина" на еду
Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T02:11
2022-06-11T03:38
в мире
сша
владимир путин
россия
джанет йеллен
джон баррассо
джо байден
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет."Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", — заявил он, добавив, что Вашингтон продолжит "помогать Украине" и работать над понижением стоимости товаров.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее.Накануне министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.Критика Байдена в СШАКонгрессмен-республиканец Байрон Дональдс ранее разоблачил ложь главы американского государства о президенте России. "Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", — написал он в Twitter.Как заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News, планы Байдена по спасению американской экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения заслуживают самой низшей оценки.По его словам, именно глава государства проявил некомпетентность, слепо доверясь "зеленой" политике и лишив американцев возможности пользоваться энергоресурсами собственной страны. При этом Байден долгое время не мог установить причину проблем в экономике, что уже сказалось на уровне жизни большой части населения, отметил Баррассо. Тем не менее, по мнению сенатора, вместо поиска конкретных путей решения проблем президент продолжает "переводить стрелки" и сыпать ложными обвинениями.Рейтинги БайденаПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако от ограничений сильно пострадали сами США. Все это отразилось и на рейтингах американского президента, чья популярность в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Так, согласно последним опросам, рейтинг Байдена упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его президентства. При этом, по данным социологического института Gallup, только 14 процентов американцев положительно оценивают нынешние экономические условия, тогда как 46 процентов считают их плохими.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html
https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html
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в мире, сша, владимир путин, россия, джанет йеллен, джон баррассо, джо байден, украина
02:11 11.06.2022 (обновлено: 03:38 11.06.2022)
 
Байден заявил, что американцы вынуждены платить "налог Путина" на еду

Президент Байден: граждане США платят "налог Путина" на бензин и еду

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.
"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", — заявил он, добавив, что Вашингтон продолжит "помогать Украине" и работать над понижением стоимости товаров.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 23:00
"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине
В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее.
Накануне министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.

Критика Байдена в США

Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс ранее разоблачил ложь главы американского государства о президенте России. "Американцы потратят пять тысяч долларов в этом году на горючее, что на 78% выше, чем годом ранее. Повышение цен происходит по вине Байдена, а не Путина", — написал он в Twitter.
Как заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News, планы Байдена по спасению американской экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения заслуживают самой низшей оценки.
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС, США - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 23:46
Сенатор из США заявил, что в его штате выгоднее покупать кокаин, чем бензин
По его словам, именно глава государства проявил некомпетентность, слепо доверясь "зеленой" политике и лишив американцев возможности пользоваться энергоресурсами собственной страны. При этом Байден долгое время не мог установить причину проблем в экономике, что уже сказалось на уровне жизни большой части населения, отметил Баррассо. Тем не менее, по мнению сенатора, вместо поиска конкретных путей решения проблем президент продолжает "переводить стрелки" и сыпать ложными обвинениями.

Рейтинги Байдена

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако от ограничений сильно пострадали сами США. Все это отразилось и на рейтингах американского президента, чья популярность в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Так, согласно последним опросам, рейтинг Байдена упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его президентства. При этом, по данным социологического института Gallup, только 14 процентов американцев положительно оценивают нынешние экономические условия, тогда как 46 процентов считают их плохими.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
АЭС Вогтль в штате Джорджия, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00
Америка тратит миллиарды, чтобы выбраться из русского капкана
 
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