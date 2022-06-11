Рейтинг@Mail.ru
Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/arestovich-1794709156.html
Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля
Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля - РИА Новости, 11.06.2022
Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что до 10 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации России на Украине. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T03:07
2022-06-11T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793555441_0:118:3071:1845_1920x0_80_0_0_23400a497702400a80c16929553bd368.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что до 10 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации России на Украине."Да, где-то так", - сказал Арестович, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"* (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил 9 июня, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* СМИ, выполняющее функции иноагента* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793555441_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_7f4f40c94f194d33dd4adcb4caf4b864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс
03:07 11.06.2022 (обновлено: 09:03 11.06.2022)
 
Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля

Советник Арестович: украинская армия потеряла около 10 тысяч бойцов начиная с 24 февраля

© AP Photo / Bernat ArmangueВоеннослужащий ВСУ в Донецкой области
Военнослужащий ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Военнослужащий ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что до 10 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации России на Украине.
"Да, где-то так", - сказал Арестович, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"* (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).
Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил 9 июня, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 15:43Специальная военная операция на Украине
Зеленский признал, что Украина не способна наступать
* СМИ, выполняющее функции иноагента
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала