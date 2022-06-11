https://ria.ru/20220611/arestovich-1794709156.html

Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля

Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля - РИА Новости, 11.06.2022

Арестович назвал число украинских военных, погибших с 24 февраля

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что до 10 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации России на Украине. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T03:07

2022-06-11T03:07

2022-06-11T09:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что до 10 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации России на Украине."Да, где-то так", - сказал Арестович, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"* (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил 9 июня, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* СМИ, выполняющее функции иноагента* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html

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в мире, россия, украина, донбасс