https://ria.ru/20220611/arest-1794711755.html

Во Владивостоке арестовали экс-министра транспорта Приморья

Во Владивостоке арестовали экс-министра транспорта Приморья - РИА Новости, 11.06.2022

Во Владивостоке арестовали экс-министра транспорта Приморья

Суд во Владивостоке заключил под стражу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского по делу о злоупотреблении... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T05:33

2022-06-11T05:33

2022-06-11T05:33

происшествия

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский, в настоящее время главный инженер ФКУ Упрдор "Россия", задержан по делу о злоупотреблениях полномочиями. В рамках данного уголовного дела СУСК РФ по Приморскому краю возбудило еще одно - по статье "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями" - в отношении бывшего первого заместителя начальника ФКУ ДСД "Дальний Восток" Дмитрия Бабака, в настоящее время он является первым заместителем руководителя ФКУ "Центавтомагистраль", отмечал источник.В субботу прокуратура сообщила, что суд арестовал Бабака на 1 месяц 25 дней. По данным ведомства, в 2019 году он повлиял на подготовку Свяченовским проектной документации на ремонт дороги Владивосток – Находка в 2020 году с включением обязательного условия проведения ремонта методом холодной регенерации. Такой возможностью обладала только одна фирма, что позволило ей заключить госконтракт, ущерб бюджету РФ превысил 225 миллионов рублей."Только что с учетом позиции прокуратуры края Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктору Свяченовскому сроком на 1 месяц 25 суток", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220611/tyurma-1794711595.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия