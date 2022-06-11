Во Владивостоке арестовали экс-министра транспорта Приморья
Экс-министра Свяченовского арестовали в Приморье по делу о злоупотреблении полномочиями
Человек в наручниках.. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский, в настоящее время главный инженер ФКУ Упрдор "Россия", задержан по делу о злоупотреблениях полномочиями. В рамках данного уголовного дела СУСК РФ по Приморскому краю возбудило еще одно - по статье "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями" - в отношении бывшего первого заместителя начальника ФКУ ДСД "Дальний Восток" Дмитрия Бабака, в настоящее время он является первым заместителем руководителя ФКУ "Центавтомагистраль", отмечал источник.
В субботу прокуратура сообщила, что суд арестовал Бабака на 1 месяц 25 дней. По данным ведомства, в 2019 году он повлиял на подготовку Свяченовским проектной документации на ремонт дороги Владивосток – Находка в 2020 году с включением обязательного условия проведения ремонта методом холодной регенерации. Такой возможностью обладала только одна фирма, что позволило ей заключить госконтракт, ущерб бюджету РФ превысил 225 миллионов рублей.
"Только что с учетом позиции прокуратуры края Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктору Свяченовскому сроком на 1 месяц 25 суток", - сообщил собеседник агентства.