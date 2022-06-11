https://ria.ru/20220611/aeroport-1794705106.html

ВПП аэропорта Дамаска выведены из строя после удара ВВС Израиля

ВПП аэропорта Дамаска выведены из строя после удара ВВС Израиля - РИА Новости, 11.06.2022

ВПП аэропорта Дамаска выведены из строя после удара ВВС Израиля

ВПП аэропорта Дамаска и освещение выведены из строя после удара, нанесенного израильскими ВВС, здание одного из терминалов повреждено, заявило в ночь на субботу РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T00:08

2022-06-11T00:08

2022-06-11T10:36

в мире

дамаск (город)

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израиль

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КАИР, 11 июн — РИА Новости. ВПП аэропорта Дамаска и освещение выведены из строя после удара, нанесенного израильскими ВВС, здание одного из терминалов повреждено, заявило в ночь на субботу Министерство транспорта Сирии.В пятницу утром Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль выпустил ракеты по ряду объектов к югу от Дамаска. Как утверждается, силы ПВО сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель. После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены. МИД России решительно осудил действия Израиля.Также повреждено здание второго терминала аэропорта."В данный момент наши специалисты ведут работу по устранению последствий атаки и ремонтируют то, что было повреждено в результате атаки. Сразу после ремонта и проверки безопасности полетов будет возобновлена работа воздушной гавани", — заявили в министерстве.Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines ранее сообщила, что все ее рейсы были перенаправлены из аэропорта Дамаска в Алеппо на севере страны.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.

https://ria.ru/20220610/aviaudar-1794660722.html

дамаск (город)

сирия

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в мире, дамаск (город), сирия, израиль