00:08 11.06.2022 (обновлено: 10:36 11.06.2022)
ВПП аэропорта Дамаска выведены из строя после удара ВВС Израиля
ВПП аэропорта Дамаска и освещение выведены из строя после атаки ВВС Израиля
Дамаск. Аэропорт. Архивное фото
КАИР, 11 июн — РИА Новости. ВПП аэропорта Дамаска и освещение выведены из строя после удара, нанесенного израильскими ВВС, здание одного из терминалов повреждено, заявило в ночь на субботу Министерство транспорта Сирии.
В пятницу утром Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль выпустил ракеты по ряду объектов к югу от Дамаска. Как утверждается, силы ПВО сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель. После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены. МИД России решительно осудил действия Израиля.
"В результате агрессии Израиля, целью которой стала инфраструктура международного аэропорта Дамаска, выведены из строя взлетно-посадочные полосы, которые значительно повреждены в нескольких местах, наряду с навигационным освещением", — говорится в заявлении ведомства, цитируемом радиостанцией Shams FM.
Также повреждено здание второго терминала аэропорта.
"В данный момент наши специалисты ведут работу по устранению последствий атаки и ремонтируют то, что было повреждено в результате атаки. Сразу после ремонта и проверки безопасности полетов будет возобновлена работа воздушной гавани", — заявили в министерстве.
Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines ранее сообщила, что все ее рейсы были перенаправлены из аэропорта Дамаска в Алеппо на севере страны.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.