https://ria.ru/20220610/yaponiya-1794366190.html

Япония открылась для россиян: как туда попасть и сколько это стоит

Япония открылась для россиян: как туда попасть и сколько это стоит

Япония открылась для россиян: как туда попасть и сколько это стоит

С сегодняшнего дня Япония готова принимать туристов из России без карантина и прививок от COVID-19. Условия строгие, но выполнимые: нужно купить путевку,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:00

2022-06-10T16:41

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Светлана Баева. С сегодняшнего дня Япония готова принимать туристов из России без карантина и прививок от COVID-19. Условия строгие, но выполнимые: нужно купить путевку, медицинскую страховку, получить визу (этим займется туроператор), отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не старше 72 часов до прибытия) загрузить в специальное приложение в смартфон. Пока прямых рейсов нет, но туры есть. О том, к чему быть готовым при путешествии, — в материале РИА Новости.Туризм по правиламГлавное — попасть в Страну восходящего солнца без путевки невозможно. Необходимо приглашение от японской компании-гаранта, которое передаст туроператор. Более того, как рассказала РИА Новости генеральный директор Fuji Travel Елена Коханова, и на все время пребывания нужно сопровождение местного гида — на ужинах, экскурсиях, при походах по магазинам.На этой неделе Япония утвердила правила для туристов. Все довольно просто: медицинская страховка, носить маски там, где это требуется, и желательно тщательно дезинфицировать руки.Оформить визу, по словам экспертов, несложно, пакет документов стандартный: загранпаспорт, фото, справка с места работы, из банка. Ждать четыре-пять дней. Учитывая, что для самостоятельных путешественников путь в Японию пока закрыт, все эти хлопоты, скорее всего, возьмет на себя туроператор. Как и решение большинства других вопросов.Компании должны объяснять клиентам условия посещения страны и бронировать туры только тем, кто согласится все это соблюдать. А также — следить за контролем мер против COVID-19 и вести учет перемещений и посещения мест, рассадки людей в ресторанах и автобусах.При обнаружении симптомов коронавируса у кого-то из группы всех отправят на карантин. Продолжить путешествие смогут только те, кто не был с заболевшим "в тесном контакте".Чем удивит Япония после пандемииПутевки уже есть в продаже. Желающие их приобрести — тоже.Болельщиков очень ждали. "Увеличилось количество англоязычных вывесок, указателей, даже в регионах. Стало больше такси, они похожи на лондонские кэбы, с гибридными двигателями — на газу и электричестве, электромобилей и электробусов. В метро теперь станции объявляют совсем без японского акцента. Все идеально", — перечисляет эксперт.Как и всегда, подчеркивает он, добраться до любой точки можно за считанные часы.Вайфай на каждом шагу. Даже на вершине горы Фудзи, ведь лето — как раз сезон восхождений.Как лететьУ "Интуриста" есть экскурсионка в Японию с заездами по воскресеньям."Поступает много вопросов от агентов. Пока прямых рейсов нет, можно со стыковкой. Например, Turkish Airlines через Стамбул или через Каир на EgyptAir", — сообщили в компании.В Fuji Travel добавили: удобно лететь на Emirates через Дубай или Etihad через Абу-Даби.Но рейсы стоит выбирать внимательнее, ориентируясь не только на время пересадки и цену.Так, если добираться через Турцию, не стоит брать стыковку подлиннее, чтобы прогуляться по Стамбулу. Там нельзя выходить. Ведь это государство в другой категории — не в "синей" с минимальными ограничениями, как Россия, а в "желтой"."Если турист выйдет в Стамбуле, а потом полетит в Японию, он должен быть или привит признанными в стране вакцинами ("Спутник V" в их число не входит), или ему придется сдать два теста в Японии и отправиться на семидневный карантин", — объясняет Елена Коханова.Есть вариант с Qatar Airways. Катар, кстати, в "синем" списке, но пока не смягчил ковидные ограничения. "Для посадки в самолет понадобится сертификат вакцинации, ПЦР и тест на антитела, — уточняют в "Интуристе". — При этом в Катаре есть программа для длительных стыковок, позволяющая посмотреть город".Билеты, по словам Елены Кохановой, можно приобрести по цене от 51 тысячи рублей в обе стороны на человека. Но это или искать-ловить, или на осень. На лето — от 88 тысяч: мало рейсов.Небюджетные турыСами туры также недешевые, даже несмотря на то, что стало больше гостиниц и курс иены снизился. "Требование, чтобы гид сопровождал все время, в том числе на ужинах, которые раньше не входили в турпакет, влияет на цены", — указывает эксперт.Путешествие в составе небольшой группы обойдется в четыре тысячи долларов на человека без учета перелета, но с питанием и проживанием в "четверке"."В индивидуальных поездках у нас в основном запрос на "пять звезд" и "пять звезд de lux". Это 15-20 тысяч долларов", — добавляет Коханова.В "Интуристе" предлагают и "бюджетные" варианты: тур на 12 июня — 172 тысячи рублей на двоих. Без перелета, но с отличной экскурсионной программой: Токио с прогулками, музеем самураев и островом будущего Одайба, посещение древней столицы Киото."Летом в Японии жарко и влажно. Мы рекомендуем отправляться либо в северные регионы, либо в горы, где прохладнее, либо совмещать экскурсии с отдыхом на побережье", — уточняет собеседница РИА Новости.Но наибольшим спросом, по ее словам, пользуется маршрут "Токио и окрестности плюс Киото и окрестности".Много денег с собой не нужноВажный вопрос: если туры недешевые, сколько же денег брать с собой, учитывая, что отечественные карты Visa и Mastercard не действуют? Ответ: не очень много."Практически все включено: питание, входные билеты. Деньги — исключительно на сувениры и мелкие расходы, — объясняет Елена Коханова. — Думаю, 30-50 долларов в день достаточно".В Россию из Японии нельзя привозить предметы роскоши, так что дорогой шопинг неактуален.При этом опасаться предвзятого отношения в Стране восходящего солнца не стоит. Эксперты вспоминают: отелю, который заявил, что не может принимать гостей из России, тут же было вынесено строгое предупреждение от местных властей.

https://ria.ru/20220607/yaponiya-1793680874.html

https://ria.ru/20220601/inturist-1791944848.html

https://ria.ru/20220521/rossiya-1789891277.html

https://ria.ru/20200103/1562566061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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