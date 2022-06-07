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В Японии утвердили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 07.06.2022
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Туризм
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В Японии утвердили правила посещения страны для туристов
В Японии утвердили правила посещения страны для туристов - РИА Новости, 07.06.2022
В Японии утвердили правила посещения страны для туристов
Власти Японии утвердили правила посещения страны для туристов в преддверии открытия въезда с 10 июня, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:02
2022-06-07T19:02
туризм
новости - туризм
япония
мид японии‎
коронавирус covid-19
туризм
пцр-тест
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Японии утвердили правила посещения страны для туристов в преддверии открытия въезда с 10 июня, сообщает Bloomberg."Иностранцев, посещающих Японию, могут попросить покинуть страну, если они не будут подчиняться правилам: носить маски, тщательно дезинфицировать руки и покупать медицинскую страховку", — пишет издание.Туристические компании обяжут заранее объяснять своим клиентам условия посещения страны и бронировать путевки только для тех, кто согласится их соблюдать.Кроме того, турагенты должны будут следить за соблюдением путешественниками мер контроля против COVID-19, вести учет перемещений и посещения мест, рассадки людей в ресторанах и автобусах.Уточняется, что при обнаружении симптомов коронавируса у кого-то из группы, туристы будут отправлены на карантин. Продолжить путешествие смогут только те, кто не был с заболевшим в тесном контакте.В прошлом месяце местные власти смягчили рекомендации по использованию масок, отметив, что они не всегда необходимы на открытом воздухе. Тем не менее, большинство жителей продолжают носить их на улице.По данным министерства здравоохранения, средства защиты по-прежнему рекомендуют использовать в людных местах или во время разговоров на открытом воздухе, а также в большинстве помещений и в общественном транспорте.В конце мая МИД Японии разрешил россиянам посещать страну без карантинных требований и данных о прививках от COVID-19 с 10 июня. Однако самостоятельно попасть не получится — только в составе организованных тургрупп. Для въезда потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов.
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новости - туризм, япония, мид японии‎, коронавирус covid-19, туризм, пцр-тест, медицинские маски, туристы, транспорт
19:02 07.06.2022
 
В Японии утвердили правила посещения страны для туристов

Власти Японии утвердили правила посещения страны для иностранных туристов

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкОгни ночного Токио
Огни ночного Токио - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Артур Александров
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Японии утвердили правила посещения страны для туристов в преддверии открытия въезда с 10 июня, сообщает Bloomberg.
"Иностранцев, посещающих Японию, могут попросить покинуть страну, если они не будут подчиняться правилам: носить маски, тщательно дезинфицировать руки и покупать медицинскую страховку", — пишет издание.
Туристические компании обяжут заранее объяснять своим клиентам условия посещения страны и бронировать путевки только для тех, кто согласится их соблюдать.
Кроме того, турагенты должны будут следить за соблюдением путешественниками мер контроля против COVID-19, вести учет перемещений и посещения мест, рассадки людей в ресторанах и автобусах.
Уточняется, что при обнаружении симптомов коронавируса у кого-то из группы, туристы будут отправлены на карантин. Продолжить путешествие смогут только те, кто не был с заболевшим в тесном контакте.
В прошлом месяце местные власти смягчили рекомендации по использованию масок, отметив, что они не всегда необходимы на открытом воздухе. Тем не менее, большинство жителей продолжают носить их на улице.
По данным министерства здравоохранения, средства защиты по-прежнему рекомендуют использовать в людных местах или во время разговоров на открытом воздухе, а также в большинстве помещений и в общественном транспорте.
В конце мая МИД Японии разрешил россиянам посещать страну без карантинных требований и данных о прививках от COVID-19 с 10 июня. Однако самостоятельно попасть не получится — только в составе организованных тургрупп. Для въезда потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов.
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