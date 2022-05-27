09:08 27.05.2022 (обновлено: 12:23 27.05.2022)
Япония сняла карантинные требования для туристов из России
МИД Японии: туристы из России смогут посещать Японию с 10 июня без карантинных требований
Пляж Сирахама на полуострове Идзу. Архивное фото
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Россия вошла в число стран, прием туристических групп из которых Япония начнет с 10 июня этого года без карантинных требований и данных о прививках, список опубликовал МИД Японии.
Страны мира разделены на три группы по эпидемиологической ситуации в них в связи с COVID-19: синюю, где риски по коронавирусу признаны минимальными, желтую и красную, в которой перечислены страны с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией. Возможность посещения Японии открывается для туристов впервые за 2 года и 2 месяца с начала пандемии.
Для стран из желтой группы, куда входит 99 стран, в том числе Индия и Вьетнам, а из бывшего СССР - Молдавия, Украина и Белоруссия, для освобождения туристов от карантина обязательны три прививки одним из видов вакцин, список которых также публикует МИД. В противном случае им придется пройти тест на коронавирус по прилету и трехдневный карантин.
В красной группе всего 4 страны: Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания. Туристам из этих стран придется отсидеть карантин вне зависимости от вакцинации.
Япония с 1 июня повышает лимит на въезд в страну с 10 тысяч человек в день до 20 тысяч.
С начала пандемии Япония перестала выдавать туристические визы. Если для бизнес и учебных виз в зависимости от ситуации хотя бы на краткий срок, но принимались послабления, то туристы смогут посетить Японию впервые за два с лишним года пандемии.
Обязательным условием является присутствие в группе руководителя, который будет следить и отвечать за соблюдение всех правил масочного режима и других требований эпидемиологического контроля, принятых в стране.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в пятницу в парламентском комитете, заявил, что туристам придется соблюдать масочный режим, как это принято в Японии.
"Придется следовать правилам Японии по масочному режиму", - сказал он.