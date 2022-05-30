https://ria.ru/20220530/yaponiya-1791805568.html

Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам

Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.05.2022

Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам

Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам, въезд разрешен с 10 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:22

2022-05-30T17:22

2022-05-30T17:23

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам, въезд разрешен с 10 июня, сообщает АТОР.Для оформления понадобится не только стандартный набор документов (анкета, авиабилеты, справки с работы и банка о наличии средств на счету), но и подтверждение от японской туристической компании, принимающей на месте. Уточняется, что сделать его можно через российского туроператора, у которого бронируется поездка.Однако самостоятельно попасть в страну не получится. Пока что Япония будет принимать граждан РФ только в составе организованных тургрупп. Для въезда потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов.МИД Японии разрешил россиянам посещать страну без карантинных требований и данных о прививках от COVID-19 с 10 июня. Обязательное условие — наличие в группе руководителя, который будет следить, чтобы все туристы соблюдали масочный режим и другие действующие меры эпидемиологического контроля.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, япония, россия, мид японии‎, сертификат о вакцинации, пцр-тест, коронавир, туризм, виза, туристы