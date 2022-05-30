https://ria.ru/20220530/yaponiya-1791805568.html
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.05.2022
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам, въезд разрешен с 10 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:22
2022-05-30T17:22
2022-05-30T17:23
туризм
новости - туризм
япония
россия
мид японии
сертификат о вакцинации
пцр-тест
коронавир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/51/1560715160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88ebdde3bcaf670e5b433b75aa407090.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам, въезд разрешен с 10 июня, сообщает АТОР.Для оформления понадобится не только стандартный набор документов (анкета, авиабилеты, справки с работы и банка о наличии средств на счету), но и подтверждение от японской туристической компании, принимающей на месте. Уточняется, что сделать его можно через российского туроператора, у которого бронируется поездка.Однако самостоятельно попасть в страну не получится. Пока что Япония будет принимать граждан РФ только в составе организованных тургрупп. Для въезда потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов.МИД Японии разрешил россиянам посещать страну без карантинных требований и данных о прививках от COVID-19 с 10 июня. Обязательное условие — наличие в группе руководителя, который будет следить, чтобы все туристы соблюдали масочный режим и другие действующие меры эпидемиологического контроля.
https://ria.ru/20220530/vizy-1791736835.html
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/51/1560715160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e2d67f1ab74e23ab0bce9c31717bdf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, япония, россия, мид японии, сертификат о вакцинации, пцр-тест, коронавир, туризм, виза, туристы
17:22 30.05.2022 (обновлено: 17:23 30.05.2022)
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам
Япония возобновила выдачу виз россиянам в составе туристических групп