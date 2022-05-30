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Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
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Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.05.2022
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам, въезд разрешен с 10 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:22
2022-05-30T17:23
туризм
новости - туризм
япония
россия
мид японии‎
сертификат о вакцинации
пцр-тест
коронавир
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам, въезд разрешен с 10 июня, сообщает АТОР.Для оформления понадобится не только стандартный набор документов (анкета, авиабилеты, справки с работы и банка о наличии средств на счету), но и подтверждение от японской туристической компании, принимающей на месте. Уточняется, что сделать его можно через российского туроператора, у которого бронируется поездка.Однако самостоятельно попасть в страну не получится. Пока что Япония будет принимать граждан РФ только в составе организованных тургрупп. Для въезда потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов.МИД Японии разрешил россиянам посещать страну без карантинных требований и данных о прививках от COVID-19 с 10 июня. Обязательное условие — наличие в группе руководителя, который будет следить, чтобы все туристы соблюдали масочный режим и другие действующие меры эпидемиологического контроля.
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новости - туризм, япония, россия, мид японии‎, сертификат о вакцинации, пцр-тест, коронавир, туризм, виза, туристы
17:22 30.05.2022 (обновлено: 17:23 30.05.2022)
 
Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам

Япония возобновила выдачу виз россиянам в составе туристических групп

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНациональный парк Никко в регионе Канто японского острова Хонсю
Национальный парк Никко в регионе Канто японского острова Хонсю - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам, въезд разрешен с 10 июня, сообщает АТОР.
Для оформления понадобится не только стандартный набор документов (анкета, авиабилеты, справки с работы и банка о наличии средств на счету), но и подтверждение от японской туристической компании, принимающей на месте. Уточняется, что сделать его можно через российского туроператора, у которого бронируется поездка.
Однако самостоятельно попасть в страну не получится. Пока что Япония будет принимать граждан РФ только в составе организованных тургрупп. Для въезда потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов.
МИД Японии разрешил россиянам посещать страну без карантинных требований и данных о прививках от COVID-19 с 10 июня. Обязательное условие — наличие в группе руководителя, который будет следить, чтобы все туристы соблюдали масочный режим и другие действующие меры эпидемиологического контроля.
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