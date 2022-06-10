https://ria.ru/20220610/vyveski-1794557402.html

В СФ поддержали идею о запрете рекламных вывесок на иностранных языках

В СФ поддержали идею о запрете рекламных вывесок на иностранных языках - РИА Новости, 10.06.2022

В СФ поддержали идею о запрете рекламных вывесок на иностранных языках

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддержал инициативу Госдумы запретить в России рекламные вывески на иностранных языках - все должно... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:27

2022-06-10T14:27

2022-06-10T14:27

общество

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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддержал инициативу Госдумы запретить в России рекламные вывески на иностранных языках - все должно называться по-русски."На сегодняшний день вывесок на иностранном языке в России становится все меньше с каждым годом. Но мы не должны давать повода, чтобы наши граждане забывали русский язык. С введением иностранного языка, иностранных понятий приходят и иностранные ценности. А потом получается как на Украине", - сказал Абрамов РИА Новости в пятницу.Он рассказал, что в ходе посещения с коллегами-парламентариями Донецкой народной республики им рассказали историю о том, как в детском саду всему персоналу запрещали говорить на русском языке. "Ребята впитывают все, в результате этих запретов воспитывали совершенно других детей", - сказал политик."Я поддерживаю предложение о запрете размещения рекламных вывесок в России на иностранных языках, нужно отстаивать свои ценности", - заключил он.

https://ria.ru/20220610/sf-1794547187.html

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общество, россия, совет федерации рф