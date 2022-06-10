https://ria.ru/20220610/vybory-1794613201.html

Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября

Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября - РИА Новости, 10.06.2022

Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября

Депутаты государственного собрания Марий Эл на заседании в пятницу назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:50

2022-06-10T16:50

2022-06-10T16:50

республика марий эл

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Депутаты государственного собрания Марий Эл на заседании в пятницу назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года, сообщается на сайте регионального парламента."На 27-й сессии государственного собрания Марий Эл седьмого созыва депутаты утвердили дату проведения выборов главы республики Марий Эл – 11 сентября 2022 года, в единый день голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что официальное опубликование принятого госсобранием республики постановления даст старт избирательной кампании по выборам главы Марий Эл.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке. Официальное представление Зайцева в качестве врио главы региона состоялось 11 мая.

https://ria.ru/20220603/maski-1792871424.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика марий эл, политика