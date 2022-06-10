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Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября
Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября - РИА Новости, 10.06.2022
Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября
Депутаты государственного собрания Марий Эл на заседании в пятницу назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:50
2022-06-10T16:50
2022-06-10T16:50
республика марий эл
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Депутаты государственного собрания Марий Эл на заседании в пятницу назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года, сообщается на сайте регионального парламента."На 27-й сессии государственного собрания Марий Эл седьмого созыва депутаты утвердили дату проведения выборов главы республики Марий Эл – 11 сентября 2022 года, в единый день голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что официальное опубликование принятого госсобранием республики постановления даст старт избирательной кампании по выборам главы Марий Эл.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке. Официальное представление Зайцева в качестве врио главы региона состоялось 11 мая.
https://ria.ru/20220603/maski-1792871424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, политика
Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября
Депутаты государственного собрания Марий Эл назначили выборы главы региона на 11 сентября