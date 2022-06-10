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Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября - РИА Новости, 10.06.2022
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Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября
Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября - РИА Новости, 10.06.2022
Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября
Депутаты государственного собрания Марий Эл на заседании в пятницу назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:50
2022-06-10T16:50
республика марий эл
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Депутаты государственного собрания Марий Эл на заседании в пятницу назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года, сообщается на сайте регионального парламента."На 27-й сессии государственного собрания Марий Эл седьмого созыва депутаты утвердили дату проведения выборов главы республики Марий Эл – 11 сентября 2022 года, в единый день голосования", - говорится в сообщении.Отмечается, что официальное опубликование принятого госсобранием республики постановления даст старт избирательной кампании по выборам главы Марий Эл.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке. Официальное представление Зайцева в качестве врио главы региона состоялось 11 мая.
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республика марий эл, политика
16:50 10.06.2022
 
Выборы главы Марий Эл пройдут 11 сентября

Депутаты государственного собрания Марий Эл назначили выборы главы региона на 11 сентября

CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле
Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 /
Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Депутаты государственного собрания Марий Эл на заседании в пятницу назначили выборы главы региона на 11 сентября 2022 года, сообщается на сайте регионального парламента.
"На 27-й сессии государственного собрания Марий Эл седьмого созыва депутаты утвердили дату проведения выборов главы республики Марий Эл – 11 сентября 2022 года, в единый день голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что официальное опубликование принятого госсобранием республики постановления даст старт избирательной кампании по выборам главы Марий Эл.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке. Официальное представление Зайцева в качестве врио главы региона состоялось 11 мая.
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