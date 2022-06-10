https://ria.ru/20220610/vuz-1794454558.html
Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм
Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм - РИА Новости, 10.06.2022
Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:07
2022-06-10T08:07
2022-06-10T08:07
общество
владимир путин
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание патриотизма и гражданственности."Закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, закрепил в качестве целей воспитания утверждение в сознании людей чувства патриотизма и гражданственности. Отмечу также инициативу о создании нового общероссийского движения детей и молодежи, предложение министерства просвещения о преподавании истории в школах с первого класса. Полагаю, что некоторые шаги в этом направлении назрели и в высшей школе. В частности, стоит подумать над обновлением программ гуманитарных дисциплин, изучаемых в университетах", - написала она в своем блоге на сайте Совета Федерации (СФ), посвященном Дню России 12 июня.По мнению Матвиенко, такая мера поможет молодому поколению более глубоко осознать процессы, происходящие в России и в мире.Спикер СФ убеждена, что в пользу актуальности такого подхода свидетельствует то, что против России ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война. "Мы боремся на двух фронтах. С одной стороны, с идеями, которые стремится внедрить в сознание российских граждан, в первую очередь молодых людей, Запад. С другой – с неонацизмом в его нынешнем, украинском обличье. Не реагировать на эти вызовы государство, общество просто не могут", - заявила глава верхней палаты российского парламента.Она напомнила, что конституция запрещает признание какой-либо идеологии в качестве обязательной, но она не противодействует тому, чтобы определенные идеи были восприняты в качестве базовых, основополагающих. "И такие идеи, считаю, в самом обществе уже формируются", - сказала Матвиенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/ege-1794111925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, совет федерации рф
Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм
Спикер Совфеда Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание патриотизма и гражданственности.
"Закон, внесенный президентом Владимиром Путиным
, закрепил в качестве целей воспитания утверждение в сознании людей чувства патриотизма и гражданственности. Отмечу также инициативу о создании нового общероссийского движения детей и молодежи, предложение министерства просвещения о преподавании истории в школах с первого класса. Полагаю, что некоторые шаги в этом направлении назрели и в высшей школе. В частности, стоит подумать над обновлением программ гуманитарных дисциплин, изучаемых в университетах", - написала она в своем блоге на сайте Совета Федерации
(СФ), посвященном Дню России 12 июня.
По мнению Матвиенко, такая мера поможет молодому поколению более глубоко осознать процессы, происходящие в России
и в мире.
Спикер СФ убеждена, что в пользу актуальности такого подхода свидетельствует то, что против России ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война. "Мы боремся на двух фронтах. С одной стороны, с идеями, которые стремится внедрить в сознание российских граждан, в первую очередь молодых людей, Запад. С другой – с неонацизмом в его нынешнем, украинском обличье. Не реагировать на эти вызовы государство, общество просто не могут", - заявила глава верхней палаты российского парламента.
Она напомнила, что конституция запрещает признание какой-либо идеологии в качестве обязательной, но она не противодействует тому, чтобы определенные идеи были восприняты в качестве базовых, основополагающих. "И такие идеи, считаю, в самом обществе уже формируются", - сказала Матвиенко.