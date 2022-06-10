https://ria.ru/20220610/vuz-1794454558.html

Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм

Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм - РИА Новости, 10.06.2022

Матвиенко предложила обновить программы вузов с прицелом на патриотизм

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:07

2022-06-10T08:07

2022-06-10T08:07

общество

владимир путин

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание патриотизма и гражданственности."Закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, закрепил в качестве целей воспитания утверждение в сознании людей чувства патриотизма и гражданственности. Отмечу также инициативу о создании нового общероссийского движения детей и молодежи, предложение министерства просвещения о преподавании истории в школах с первого класса. Полагаю, что некоторые шаги в этом направлении назрели и в высшей школе. В частности, стоит подумать над обновлением программ гуманитарных дисциплин, изучаемых в университетах", - написала она в своем блоге на сайте Совета Федерации (СФ), посвященном Дню России 12 июня.По мнению Матвиенко, такая мера поможет молодому поколению более глубоко осознать процессы, происходящие в России и в мире.Спикер СФ убеждена, что в пользу актуальности такого подхода свидетельствует то, что против России ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война. "Мы боремся на двух фронтах. С одной стороны, с идеями, которые стремится внедрить в сознание российских граждан, в первую очередь молодых людей, Запад. С другой – с неонацизмом в его нынешнем, украинском обличье. Не реагировать на эти вызовы государство, общество просто не могут", - заявила глава верхней палаты российского парламента.Она напомнила, что конституция запрещает признание какой-либо идеологии в качестве обязательной, но она не противодействует тому, чтобы определенные идеи были восприняты в качестве базовых, основополагающих. "И такие идеи, считаю, в самом обществе уже формируются", - сказала Матвиенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/ege-1794111925.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия, совет федерации рф