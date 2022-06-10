https://ria.ru/20220610/ukraina-1794636683.html

Минфин Украины призвал бизнес разделить стоимость конфликта с государством

Минфин Украины призвал бизнес разделить стоимость конфликта с государством - РИА Новости, 10.06.2022

Минфин Украины призвал бизнес разделить стоимость конфликта с государством

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что нужно вернуть уровень налогов, который был до начала российской спецоперации, тем самым бизнес разделит... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:52

2022-06-10T17:52

2022-06-10T18:05

в мире

украина

верховная рада украины

министерство финансов украины

сергей марченко

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что нужно вернуть уровень налогов, который был до начала российской спецоперации, тем самым бизнес разделит стоимость вооруженного конфликта с государством."Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, восстановление уплаты налогов. Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении налогов или каких-то жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", - сказал Марченко на заседании налогового комитета Верховной рады. Его слова приводят украинские СМИ.Министр также отметил, что поступления в бюджет покрывают лишь треть государственных расходов."Фактические расходы за май составили 250 миллиардов гривен, половина из которых – на войну. Также государство финансирует социальные расходы и зарплаты – и все", - сказал он.Он попросил Раду в будущем воздержаться от решений по уменьшению налогов и "вернуть действовавший до 23 февраля налоговый и таможенный режим".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/denonsatsiya-1790018912.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792301294.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, верховная рада украины, министерство финансов украины, сергей марченко