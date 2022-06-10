https://ria.ru/20220610/ukraina-1794631707.html

МИД Нидерландов ушел от ответа на вопрос о поддержке членства Украины в ЕС

МИД Нидерландов ушел от ответа на вопрос о поддержке членства Украины в ЕС - РИА Новости, 10.06.2022

МИД Нидерландов ушел от ответа на вопрос о поддержке членства Украины в ЕС

МИД Нидерландов не стал отвечать на вопрос РИА Новости о поддержке властями страны членства Украины в ЕС, сообщив, что ожидает мнения Еврокомиссии по этому... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:41

2022-06-10T17:41

2022-06-10T18:01

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. МИД Нидерландов не стал отвечать на вопрос РИА Новости о поддержке властями страны членства Украины в ЕС, сообщив, что ожидает мнения Еврокомиссии по этому вопросу.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС."Нидерланды ожидают заключение Европейской комиссии, которое, как ожидается, будет представлено в ближайшее время", - сказала РИА Новости официальный представитель МИД страны Тесса ван Стаден в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаага против членства Украины в ЕС.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794309700.html

https://ria.ru/20220610/es-1794541152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мид нидерландов, в мире, нидерланды, евросоюз, украина, россия, еврокомиссия