17:41 10.06.2022 (обновлено: 18:01 10.06.2022)
МИД Нидерландов ушел от ответа на вопрос о поддержке членства Украины в ЕС
МИД Нидерландов не стал отвечать на вопрос о поддержке членства Украины в Евросоюзе
Министерство иностранных дел Нидерландов. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. МИД Нидерландов не стал отвечать на вопрос РИА Новости о поддержке властями страны членства Украины в ЕС, сообщив, что ожидает мнения Еврокомиссии по этому вопросу.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
"Нидерланды ожидают заключение Европейской комиссии, которое, как ожидается, будет представлено в ближайшее время", - сказала РИА Новости официальный представитель МИД страны Тесса ван Стаден в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаага против членства Украины в ЕС.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.