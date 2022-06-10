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The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию - РИА Новости, 10.06.2022
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The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию
The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию - РИА Новости, 10.06.2022
The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию
Поведение западных стран, обещающих киевскому режиму "непоколебимую поддержку" и "тотальную победу", чревато только эскалацией кризиса, пишет колумнист The... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:12
2022-06-10T16:38
в мире
борис джонсон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
киев
москва
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Поведение западных стран, обещающих киевскому режиму "непоколебимую поддержку" и "тотальную победу", чревато только эскалацией кризиса, пишет колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.По словам автора статьи, в отличие от Берлина и Парижа, которые "проявляют осторожность" в общении с Киевом и поставках вооружений, Вашингтон и Лондон своими действиями настаивают на необходимости всеобщего вовлечения в конфликт с Москвой. Дженкинс потребовал от Бориса Джонсона большей дипломатичности, так как в условиях кризиса государства могут перейти от противостояния к доктрине сдерживания, подобной принципам существования во времена холодной войны.Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала спецоперации, но в апреле диалог прервался. Как заявлял российский МИД, украинская сторона сама поставила процесс на паузу и не ответила на предложения России по проекту договора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что киевские власти постоянно делают противоречащие друг другу заявления: это не позволяет понять, чего они хотят, в итоге переговоры заморожены.
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в мире, борис джонсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев, москва, украина
16:12 10.06.2022 (обновлено: 16:38 10.06.2022)
 
The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию

The Guardian: поддержка Западом Украины приведет не к компромиссу, а к серьезной эскалации

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Поведение западных стран, обещающих киевскому режиму "непоколебимую поддержку" и "тотальную победу", чревато только эскалацией кризиса, пишет колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.
По словам автора статьи, в отличие от Берлина и Парижа, которые "проявляют осторожность" в общении с Киевом и поставках вооружений, Вашингтон и Лондон своими действиями настаивают на необходимости всеобщего вовлечения в конфликт с Москвой. Дженкинс потребовал от Бориса Джонсона большей дипломатичности, так как в условиях кризиса государства могут перейти от противостояния к доктрине сдерживания, подобной принципам существования во времена холодной войны.

"Какое бы урегулирование ни было достигнуто на востоке Украины, это будет компромисс. <...> Если Джонсон чувствует себя не в состоянии призывать к миру, он должен хотя бы перестать призывать к войне. Следующую главу в отношениях России с Украиной должны решить эти две страны", — подытожил обозреватель.

Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала спецоперации, но в апреле диалог прервался. Как заявлял российский МИД, украинская сторона сама поставила процесс на паузу и не ответила на предложения России по проекту договора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что киевские власти постоянно делают противоречащие друг другу заявления: это не позволяет понять, чего они хотят, в итоге переговоры заморожены.
Запад не разрешает - Лавров о причине срыва переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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В миреБорис ДжонсонДмитрий Песков (спецпредставитель президента)КиевМоскваУкраина
 
 
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