https://ria.ru/20220610/ukraina-1794597971.html

The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию

The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию - РИА Новости, 10.06.2022

The Guardian: Запад навязывает Зеленскому не выход из кризиса, а эскалацию

Поведение западных стран, обещающих киевскому режиму "непоколебимую поддержку" и "тотальную победу", чревато только эскалацией кризиса, пишет колумнист The... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:12

2022-06-10T16:12

2022-06-10T16:38

в мире

борис джонсон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

киев

москва

украина

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Поведение западных стран, обещающих киевскому режиму "непоколебимую поддержку" и "тотальную победу", чревато только эскалацией кризиса, пишет колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.По словам автора статьи, в отличие от Берлина и Парижа, которые "проявляют осторожность" в общении с Киевом и поставках вооружений, Вашингтон и Лондон своими действиями настаивают на необходимости всеобщего вовлечения в конфликт с Москвой. Дженкинс потребовал от Бориса Джонсона большей дипломатичности, так как в условиях кризиса государства могут перейти от противостояния к доктрине сдерживания, подобной принципам существования во времена холодной войны.Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала спецоперации, но в апреле диалог прервался. Как заявлял российский МИД, украинская сторона сама поставила процесс на паузу и не ответила на предложения России по проекту договора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что киевские власти постоянно делают противоречащие друг другу заявления: это не позволяет понять, чего они хотят, в итоге переговоры заморожены.

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793202204.html

киев

москва

украина

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, борис джонсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев, москва, украина