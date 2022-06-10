https://ria.ru/20220610/ukraina-1794473538.html

Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат

Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат - РИА Новости, 10.06.2022

Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат

При сохранении нынешних темпов спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:25

2022-06-10T10:25

2022-06-10T10:40

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

совет федерации рф

виктор бондарев

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfbf5720d33b20c841ce0b0c7457d12b.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. При сохранении нынешних темпов спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.По его словам, на повышение темпов демилитаризации Украины указывают последние боевые сводки, озвученные в коммюнике официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова."Наши лётчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно. Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов", - констатировал Бондарев.

https://ria.ru/20220608/zavod-1793920967.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, ситуация в днр и лнр