10:25 10.06.2022 (обновлено: 10:40 10.06.2022)
Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат
Сенатор Бондарев считает, что военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. При сохранении нынешних темпов спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Если специальная военная операция и дальше будет осуществляться столь высокими темпами, то уже совсем скоро военная инфраструктура Украины будет разрушена окончательно", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
По его словам, на повышение темпов демилитаризации Украины указывают последние боевые сводки, озвученные в коммюнике официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.
"Наши лётчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно. Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов", - констатировал Бондарев.