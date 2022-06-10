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Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат
Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат - РИА Новости, 10.06.2022
Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат
При сохранении нынешних темпов спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:25
2022-06-10T10:40
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
совет федерации рф
виктор бондарев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. При сохранении нынешних темпов спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.По его словам, на повышение темпов демилитаризации Украины указывают последние боевые сводки, озвученные в коммюнике официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова."Наши лётчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно. Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов", - констатировал Бондарев.
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украина, в мире, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, ситуация в днр и лнр
10:25 10.06.2022 (обновлено: 10:40 10.06.2022)
 
Сенатор считает, что военную инфраструктуру Украины скоро уничтожат

Сенатор Бондарев считает, что военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. При сохранении нынешних темпов спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Если специальная военная операция и дальше будет осуществляться столь высокими темпами, то уже совсем скоро военная инфраструктура Украины будет разрушена окончательно", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
По его словам, на повышение темпов демилитаризации Украины указывают последние боевые сводки, озвученные в коммюнике официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.
"Наши лётчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно. Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов", - констатировал Бондарев.
Техники вешают авиационную ракету Р-73 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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