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Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ" - РИА Новости, 10.06.2022
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Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"
Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ" - РИА Новости, 10.06.2022
Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски попросил прощения у бывшего парламентария Британии Джорджа Гэллоуэя за пометку... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:41
2022-06-10T23:06
илон маск
в мире
технологии
джордж гэллоуэй
twitter
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски попросил прощения у бывшего парламентария Британии Джорджа Гэллоуэя за пометку аккаунта как связанного с Россией.В одном из последних постов Гэллоуэй вновь написал, что маркировка "аффилированное с Россией СМИ" в его аккаунте является "ложью", и отметил в публикации Илона Маска. В ответ на это сообщение бизнесмен, ранее заявивший о покупке Twitter, по-русски написал ему: "Прости, товарищ".Это не первый раз, когда миллиардер пишет посты по-русски, таким образом он отвечал и главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.Twitter летом 2020-го начал маркировать СМИ из России как аффилированные с государством. В апреле этого года британский политик, бывший парламентарий Джордж Гэллоуэй заявил, что может подать в суд на Twitter, который пометил его аккаунт как связанный с Россией. Он заявил, что не является СМИ, аффилированным с российским государством, и не работает на российские СМИ.
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илон маск, в мире, технологии, джордж гэллоуэй, twitter, роскосмос, дмитрий рогозин
22:41 10.06.2022 (обновлено: 23:06 10.06.2022)
 
Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"

Илон Маск по-русски извинился перед британским политиком Гэллоуэем за маркировку в Twitter

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски попросил прощения у бывшего парламентария Британии Джорджа Гэллоуэя за пометку аккаунта как связанного с Россией.
В одном из последних постов Гэллоуэй вновь написал, что маркировка "аффилированное с Россией СМИ" в его аккаунте является "ложью", и отметил в публикации Илона Маска. В ответ на это сообщение бизнесмен, ранее заявивший о покупке Twitter, по-русски написал ему: "Прости, товарищ".
Это не первый раз, когда миллиардер пишет посты по-русски, таким образом он отвечал и главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.
Twitter летом 2020-го начал маркировать СМИ из России как аффилированные с государством. В апреле этого года британский политик, бывший парламентарий Джордж Гэллоуэй заявил, что может подать в суд на Twitter, который пометил его аккаунт как связанный с Россией. Он заявил, что не является СМИ, аффилированным с российским государством, и не работает на российские СМИ.
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Илон МаскВ миреТехнологииДжордж ГэллоуэйTwitterРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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