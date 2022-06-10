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Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"
Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ" - РИА Новости, 10.06.2022
Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски попросил прощения у бывшего парламентария Британии Джорджа Гэллоуэя за пометку... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:41
2022-06-10T22:41
2022-06-10T23:06
илон маск
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски попросил прощения у бывшего парламентария Британии Джорджа Гэллоуэя за пометку аккаунта как связанного с Россией.В одном из последних постов Гэллоуэй вновь написал, что маркировка "аффилированное с Россией СМИ" в его аккаунте является "ложью", и отметил в публикации Илона Маска. В ответ на это сообщение бизнесмен, ранее заявивший о покупке Twitter, по-русски написал ему: "Прости, товарищ".Это не первый раз, когда миллиардер пишет посты по-русски, таким образом он отвечал и главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.Twitter летом 2020-го начал маркировать СМИ из России как аффилированные с государством. В апреле этого года британский политик, бывший парламентарий Джордж Гэллоуэй заявил, что может подать в суд на Twitter, который пометил его аккаунт как связанный с Россией. Он заявил, что не является СМИ, аффилированным с российским государством, и не работает на российские СМИ.
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илон маск, в мире, технологии, джордж гэллоуэй, twitter, роскосмос, дмитрий рогозин
22:41 10.06.2022 (обновлено: 23:06 10.06.2022)
Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"
Илон Маск по-русски извинился перед британским политиком Гэллоуэем за маркировку в Twitter