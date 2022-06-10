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Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"

Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ" - РИА Новости, 10.06.2022

Маск извинился перед британским политиком словами: "Прости, товарищ"

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски попросил прощения у бывшего парламентария Британии Джорджа Гэллоуэя за пометку... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T22:41

2022-06-10T22:41

2022-06-10T23:06

илон маск

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технологии

джордж гэллоуэй

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роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски попросил прощения у бывшего парламентария Британии Джорджа Гэллоуэя за пометку аккаунта как связанного с Россией.В одном из последних постов Гэллоуэй вновь написал, что маркировка "аффилированное с Россией СМИ" в его аккаунте является "ложью", и отметил в публикации Илона Маска. В ответ на это сообщение бизнесмен, ранее заявивший о покупке Twitter, по-русски написал ему: "Прости, товарищ".Это не первый раз, когда миллиардер пишет посты по-русски, таким образом он отвечал и главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.Twitter летом 2020-го начал маркировать СМИ из России как аффилированные с государством. В апреле этого года британский политик, бывший парламентарий Джордж Гэллоуэй заявил, что может подать в суд на Twitter, который пометил его аккаунт как связанный с Россией. Он заявил, что не является СМИ, аффилированным с российским государством, и не работает на российские СМИ.

https://ria.ru/20220604/bayden-1793084305.html

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илон маск, в мире, технологии, джордж гэллоуэй, twitter, роскосмос, дмитрий рогозин