Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году
ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область ожидает увеличение туристического потока в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя "Мы ждем в летний сезон к себе в гости гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Увеличение турпотока может быть вдвое больше, чем прогнозировалось ранее", - сказал глава региона в телеэфире.
По словам Рудени, в Тверской области также наметилась новая тенденция - покупка домов в заброшенных деревнях жителями Москвы и Санкт-Петербурга.
"После каждых выходных можно читать в социальных сетях и видеть от разных людей отзывы об отдыхе в Тверской области, в том числе от известных людей. Сейчас все обсуждают, как на днях у нас в регионе ловил рыбу шоумен Михаил Галустян с коллегами-юмористами. Активный отдых в Тверской области оценили очень многие, и в этом заслуга тех, кто работает в этой отрасли", - сказал губернатор.
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