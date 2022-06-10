https://ria.ru/20220610/turpotok-1794558191.html

Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году

Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году - РИА Новости, 10.06.2022

Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году

Тверская область ожидает увеличение туристического потока в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя "Мы ждем в летний сезон к себе в гости гораздо... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:29

2022-06-10T14:29

2022-06-10T14:29

тверская область

тверская область

игорь руденя

туризм

новости - туризм

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ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область ожидает увеличение туристического потока в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя "Мы ждем в летний сезон к себе в гости гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Увеличение турпотока может быть вдвое больше, чем прогнозировалось ранее", - сказал глава региона в телеэфире.По словам Рудени, в Тверской области также наметилась новая тенденция - покупка домов в заброшенных деревнях жителями Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html

тверская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, туризм, новости - туризм