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Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году - РИА Новости, 10.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220610/turpotok-1794558191.html
Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году
Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году - РИА Новости, 10.06.2022
Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году
Тверская область ожидает увеличение туристического потока в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя "Мы ждем в летний сезон к себе в гости гораздо... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:29
2022-06-10T14:29
тверская область
тверская область
игорь руденя
туризм
новости - туризм
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ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область ожидает увеличение туристического потока в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя "Мы ждем в летний сезон к себе в гости гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Увеличение турпотока может быть вдвое больше, чем прогнозировалось ранее", - сказал глава региона в телеэфире.По словам Рудени, в Тверской области также наметилась новая тенденция - покупка домов в заброшенных деревнях жителями Москвы и Санкт-Петербурга.
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тверская область, игорь руденя, туризм, новости - туризм
14:29 10.06.2022
 

Власти Тверской области ожидают рост турпотока в этом году

© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Fotolia / Yuli
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область ожидает увеличение туристического потока в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя "Мы ждем в летний сезон к себе в гости гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Увеличение турпотока может быть вдвое больше, чем прогнозировалось ранее", - сказал глава региона в телеэфире.
По словам Рудени, в Тверской области также наметилась новая тенденция - покупка домов в заброшенных деревнях жителями Москвы и Санкт-Петербурга.
"После каждых выходных можно читать в социальных сетях и видеть от разных людей отзывы об отдыхе в Тверской области, в том числе от известных людей. Сейчас все обсуждают, как на днях у нас в регионе ловил рыбу шоумен Михаил Галустян с коллегами-юмористами. Активный отдых в Тверской области оценили очень многие, и в этом заслуга тех, кто работает в этой отрасли", - сказал губернатор.
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:23Тверская область
Тверская область расширит меры поддержки туризма
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяТуризмНовости - Туризм
 
 
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