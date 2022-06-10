https://ria.ru/20220610/telegram-1794671189.html

Telegram представит платную подписку в июне

Telegram представит платную подписку в июне - РИА Новости, 10.06.2022

Telegram представит платную подписку в июне

Telegram в июне представит платную подписку, открывающую доступ к дополнительным функциям, объявил создатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:30

2022-06-10T19:30

2022-06-10T19:57

общество

павел дуров

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Telegram в июне представит платную подписку, открывающую доступ к дополнительным функциям, объявил создатель мессенджера Павел Дуров.Дуров добавил, что все существующие функции при этом останутся бесплатными и их список в дальнейшем будет расширяться. Кроме того, пользователи без платной подписки также смогут в некоторой степени пользоваться возможностями Telegram Premium — например, им будет доступен просмотр тяжелых документов, медиафайлов и стикеров, отправленных людям с подпиской.Создатель Telegram отметил, что введение платных функций необходимо, поскольку без определенных ограничений расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".

https://ria.ru/20220610/whatsapp-1794503538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, павел дуров, telegram (приложение), технологии, россия, интернет, социальные сети, соцсети