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Telegram представит платную подписку в июне - РИА Новости, 10.06.2022
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Telegram представит платную подписку в июне
Telegram представит платную подписку в июне - РИА Новости, 10.06.2022
Telegram представит платную подписку в июне
Telegram в июне представит платную подписку, открывающую доступ к дополнительным функциям, объявил создатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:30
2022-06-10T19:57
общество
павел дуров
telegram (приложение)
технологии
россия
интернет
социальные сети
соцсети
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Telegram в июне представит платную подписку, открывающую доступ к дополнительным функциям, объявил создатель мессенджера Павел Дуров.Дуров добавил, что все существующие функции при этом останутся бесплатными и их список в дальнейшем будет расширяться. Кроме того, пользователи без платной подписки также смогут в некоторой степени пользоваться возможностями Telegram Premium — например, им будет доступен просмотр тяжелых документов, медиафайлов и стикеров, отправленных людям с подпиской.Создатель Telegram отметил, что введение платных функций необходимо, поскольку без определенных ограничений расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".
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общество, павел дуров, telegram (приложение), технологии, россия, интернет, социальные сети, соцсети
19:30 10.06.2022 (обновлено: 19:57 10.06.2022)
 
Telegram представит платную подписку в июне

Создатель Telegram Дуров объявил, что в июне мессенджер представит платную подписку

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Telegram в июне представит платную подписку, открывающую доступ к дополнительным функциям, объявил создатель мессенджера Павел Дуров.

"В этом месяце мы представим Telegram Premium — план подписки, который позволит каждому приобрести дополнительные функции, скорость и ресурсы", — сообщил он.

Дуров добавил, что все существующие функции при этом останутся бесплатными и их список в дальнейшем будет расширяться. Кроме того, пользователи без платной подписки также смогут в некоторой степени пользоваться возможностями Telegram Premium — например, им будет доступен просмотр тяжелых документов, медиафайлов и стикеров, отправленных людям с подпиской.
Создатель Telegram отметил, что введение платных функций необходимо, поскольку без определенных ограничений расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".
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