https://ria.ru/20220610/tarif-1794451182.html

Названа средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ

Названа средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ - РИА Новости, 10.06.2022

Названа средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, а когда РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T07:05

2022-06-10T07:05

2022-06-10T07:44

экономика

благовещенск

хэйхэ

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, а когда мост себя окупит, она станет ниже.Грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ запустили 10 июня."Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса", - сказал Орлов журналистам.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.

https://ria.ru/20220610/most-1794449302.html

благовещенск

хэйхэ

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экономика, благовещенск, хэйхэ