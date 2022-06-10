https://ria.ru/20220610/sobaki-1794533345.html

Петербург обустроит в Мариуполе площадку для бездомных собак

Петербург обустроит в Мариуполе площадку для бездомных собак - РИА Новости, 10.06.2022

Петербург обустроит в Мариуполе площадку для бездомных собак

Специалисты из Санкт-Петербурга построят в Мариуполе вольеры для бездомных собак, а также окажут помощь в лечении раненых животных, сообщил петербургский... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:10

2022-06-10T13:10

2022-06-10T13:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Специалисты из Санкт-Петербурга построят в Мариуполе вольеры для бездомных собак, а также окажут помощь в лечении раненых животных, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов."Не могу не поделиться восхищением перед удивительной добротой и человечностью жителей Мариуполя. Когда мы, привезя гуманитарную помощь, общались с людьми на улицах, один из вопросов звучал так: "А что делать с брошеными собаками?". Представляете, люди, которые без крова над головой, лишенные элементарных условий, люди, потерявшие своих близких – беспокоятся о страдающих рядом животных", - написал он в своем Telegram-канале.Беглов сообщил, что Петербург поможет обустроить вольеры для бездомных собак. "Договорились с мэром Мариуполя: он выделит площадку, а мы сделаем вольеры для бездомных собак, накормим и будем лечить раненых питомцев", - отметил губернатор.Первого июня он посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. На этой неделе в Мариуполь из Петербурга уже прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны. Начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220527/zhivotnye-1791318927.html

https://ria.ru/20220610/khartsyzsk-1794511894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мариуполь, санкт-петербург, россия, украина, александр беглов, собаки, животные