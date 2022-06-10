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В СФ предложили восстановить День Победы над Японией - РИА Новости, 10.06.2022
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В СФ предложили восстановить День Победы над Японией
В СФ предложили восстановить День Победы над Японией - РИА Новости, 10.06.2022
В СФ предложили восстановить День Победы над Японией
Нужно восстановить в российском календаре 3 сентября как День Победы над Японией и сделать его выходным, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Амурской... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:59
2022-06-10T14:05
общество
сергей пономарев
япония
россия
сахалин
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Нужно восстановить в российском календаре 3 сентября как День Победы над Японией и сделать его выходным, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Амурской области Иван Абрамов.Ранее жители Сахалина предложили президенту РФ вернуть в общероссийский календарь 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией, сообщил РИА Новости руководитель сахалинского отделения Русского географического общества (РГО) Сергей Пономарев."Это разумно, мы должны сохранять такие памятные даты, воспитывать на исторических событиях наших детей. И все должны помнить - кто войну развязал, кто победил, какие были жертвы", - сказал Абрамов.Он подчеркнул, что сегодня, к сожалению, наблюдаются попытки искажения исторической правды за рубежом. "Мы лишь претендуем на правду, и эта правда должна проходить через поколения, чтобы дети знали о подвигах их дедов", - сказал Абрамов.Отвечая на вопрос корреспондента, следует ли эту памятную дату сделать выходным днем, сенатор ответил: "Можно, это достаточно памятная дата, чтобы сделать выходной в РФ. В 1945 году Верховный Совет СССР объявил праздником День победы над Японией 3 сентября. Эта же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Тем не менее, спустя два года этот день стал рабочим. Впоследствии этот день стал отмечаться как памятная дата "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)".
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общество, сергей пономарев, япония, россия, сахалин, совет федерации рф
13:59 10.06.2022 (обновлено: 14:05 10.06.2022)
 
В СФ предложили восстановить День Победы над Японией

Сенатор Иван Абрамов предложил восстановить 3 сентября как День Победы над Японией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Нужно восстановить в российском календаре 3 сентября как День Победы над Японией и сделать его выходным, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Амурской области Иван Абрамов.
Ранее жители Сахалина предложили президенту РФ вернуть в общероссийский календарь 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией, сообщил РИА Новости руководитель сахалинского отделения Русского географического общества (РГО) Сергей Пономарев.
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"Это разумно, мы должны сохранять такие памятные даты, воспитывать на исторических событиях наших детей. И все должны помнить - кто войну развязал, кто победил, какие были жертвы", - сказал Абрамов.
Он подчеркнул, что сегодня, к сожалению, наблюдаются попытки искажения исторической правды за рубежом. "Мы лишь претендуем на правду, и эта правда должна проходить через поколения, чтобы дети знали о подвигах их дедов", - сказал Абрамов.
Отвечая на вопрос корреспондента, следует ли эту памятную дату сделать выходным днем, сенатор ответил: "Можно, это достаточно памятная дата, чтобы сделать выходной в РФ.
В 1945 году Верховный Совет СССР объявил праздником День победы над Японией 3 сентября. Эта же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Тем не менее, спустя два года этот день стал рабочим. Впоследствии этот день стал отмечаться как памятная дата "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)".
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