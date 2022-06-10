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Боевики на заводе "Азот" ищут контакты для переговоров, заявил Мирошник

Боевики на заводе "Азот" ищут контакты для переговоров, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.06.2022

Боевики на заводе "Азот" ищут контакты для переговоров, заявил Мирошник

Заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке украинские военные пытаются ставить условия для своего выхода с предприятия, заявил посол Луганской Народной... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:17

2022-06-10T16:17

2022-06-10T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

родион мирошник

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 июн — РИА Новости. Заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке украинские военные пытаются ставить условия для своего выхода с предприятия, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.Он добавил, что на территории предприятия есть мирные жители, но их точное число неизвестно. Некоторые из них находят возможность связаться с родными, они подтверждают, что живы и прячутся в бомбоубежищах.Накануне начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что военнослужащие ВСУ насильно удерживают в подземных сооружениях "Азота" "сотни жителей города и сотрудников предприятия". Националисты заминировали емкости с азотной кислотой, аммиаком и аммиачной селитрой, которые они собираются взорвать при отступлении.Как Мирошник сообщал 8 июня, аэропорт Северодонецка зачищен от украинских военных, они сохраняют контроль только над небольшой частью объединения "Азот".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, родион мирошник, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия