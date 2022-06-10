https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794526020.html

"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского

"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского - РИА Новости, 10.06.2022

"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что санкции Киева против президента Владимира Путина и других российских политиков требуют ответа. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:56

2022-06-10T12:56

2022-06-10T17:53

сергей лавров

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что санкции Киева против президента Владимира Путина и других российских политиков требуют ответа.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других российских официальных лиц."Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось..." — сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794486603.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии