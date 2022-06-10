https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794526020.html
"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского
"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского - РИА Новости, 10.06.2022
"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что санкции Киева против президента Владимира Путина и других российских политиков требуют ответа. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:56
2022-06-10T12:56
2022-06-10T17:53
сергей лавров
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что санкции Киева против президента Владимира Путина и других российских политиков требуют ответа.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других российских официальных лиц."Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось..." — сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794486603.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей лавров, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
12:56 10.06.2022 (обновлено: 17:53 10.06.2022)
"Чем бы дитя ни тешилось": Лавров прокомментировал санкции Зеленского
Глава МИД Лавров: санкции Украины против российского руководства недостойны ответа Москвы