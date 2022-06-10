https://ria.ru/20220610/samoubiystvo-1794546414.html

Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации

Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации - РИА Новости, 10.06.2022

Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации

Мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:57

2022-06-10T13:57

2022-06-10T15:59

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

санкт-петербургская митрополия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован, сообщили РИА Новости в Елизаветинской больнице.Как сообщило в четверг управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, мужчина, по предварительным данным, попытался покончить с собой в петербургской Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте. При этом никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал. Первоначально управление Росгвардии по Северо-Западному округу информировало, что мужчина погиб, однако, по уточненным данным ведомства, он остался жив."Пострадавший прооперирован. Он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", — сказала представитель Елизаветинской больницы.Ранее Санкт-Петербургская митрополия в своем Telegram-канале рассказывала, что мужчина, пытавшийся совершить самоубийство в храме, посещал его и ранее.

https://ria.ru/20210401/nastoyatel-1603830419.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия