https://ria.ru/20220610/samoubiystvo-1794546414.html
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации - РИА Новости, 10.06.2022
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации
Мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:57
2022-06-10T13:57
2022-06-10T15:59
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
санкт-петербургская митрополия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован, сообщили РИА Новости в Елизаветинской больнице.Как сообщило в четверг управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, мужчина, по предварительным данным, попытался покончить с собой в петербургской Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте. При этом никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал. Первоначально управление Росгвардии по Северо-Западному округу информировало, что мужчина погиб, однако, по уточненным данным ведомства, он остался жив."Пострадавший прооперирован. Он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", — сказала представитель Елизаветинской больницы.Ранее Санкт-Петербургская митрополия в своем Telegram-канале рассказывала, что мужчина, пытавшийся совершить самоубийство в храме, посещал его и ранее.
https://ria.ru/20210401/nastoyatel-1603830419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия
13:57 10.06.2022 (обновлено: 15:59 10.06.2022)
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации
Врачи оценили состояние петербуржца, пытавшегося покончить с собой в храме, как тяжелое