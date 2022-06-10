Рейтинг@Mail.ru
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/samoubiystvo-1794546414.html
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации - РИА Новости, 10.06.2022
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации
Мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:57
2022-06-10T15:59
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
санкт-петербургская митрополия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован, сообщили РИА Новости в Елизаветинской больнице.Как сообщило в четверг управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, мужчина, по предварительным данным, попытался покончить с собой в петербургской Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте. При этом никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал. Первоначально управление Росгвардии по Северо-Западному округу информировало, что мужчина погиб, однако, по уточненным данным ведомства, он остался жив."Пострадавший прооперирован. Он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", — сказала представитель Елизаветинской больницы.Ранее Санкт-Петербургская митрополия в своем Telegram-канале рассказывала, что мужчина, пытавшийся совершить самоубийство в храме, посещал его и ранее.
https://ria.ru/20210401/nastoyatel-1603830419.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия
13:57 10.06.2022 (обновлено: 15:59 10.06.2022)
 
Петербуржец, пытавшийся покончить с собой в храме, находится в реанимации

Врачи оценили состояние петербуржца, пытавшегося покончить с собой в храме, как тяжелое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, попытавшийся совершить самоубийство в Благовещенском храме в Петербурге, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован, сообщили РИА Новости в Елизаветинской больнице.
Как сообщило в четверг управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, мужчина, по предварительным данным, попытался покончить с собой в петербургской Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте. При этом никто из прихожан и сотрудников церкви не пострадал. Первоначально управление Росгвардии по Северо-Западному округу информировало, что мужчина погиб, однако, по уточненным данным ведомства, он остался жив.
"Пострадавший прооперирован. Он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", — сказала представитель Елизаветинской больницы.
Ранее Санкт-Петербургская митрополия в своем Telegram-канале рассказывала, что мужчина, пытавшийся совершить самоубийство в храме, посещал его и ранее.
Глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Андрей Немыкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля 2021, 17:01Религия
Настоятель храма в Ростове-на-Дону покончил с собой
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургСанкт-Петербургская митрополия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала