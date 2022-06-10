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Трутнев прокомментировал запрет на вылов рыбы у Курил для Японии
Трутнев прокомментировал запрет на вылов рыбы у Курил для Японии - РИА Новости, 10.06.2022
Трутнев прокомментировал запрет на вылов рыбы у Курил для Японии
Российские власти лишат Японию возможности ловить рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:57
2022-06-10T08:57
2022-06-10T09:18
экономика
мария захарова
япония
россия
курильские острова
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Российские власти лишат Японию возможности ловить рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо", — сказал он.По словам представителя главы государства, власти не видят смысла ограничивать экспорт российской рыбы в Японию."Мы уже, по сути дела, ограничили, причем ограничили их усилиями", — добавил Трутнев.Накануне Россия приостановила реализацию межправительственного соглашения 1998 года по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов "до выполнения японской стороной всех финансовых обязательств". Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Токио "взял линию на заморозку полагающихся выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области".
https://radiosputnik.ria.ru/20220609/1794131503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, мария захарова, япония, россия, курильские острова, юрий трутнев
08:57 10.06.2022 (обновлено: 09:18 10.06.2022)
Трутнев прокомментировал запрет на вылов рыбы у Курил для Японии
Трутнев: у Японии изымут право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты