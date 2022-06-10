https://ria.ru/20220610/ryba-1794458123.html

Трутнев прокомментировал запрет на вылов рыбы у Курил для Японии

Трутнев прокомментировал запрет на вылов рыбы у Курил для Японии - РИА Новости, 10.06.2022

Трутнев прокомментировал запрет на вылов рыбы у Курил для Японии

Российские власти лишат Японию возможности ловить рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:57

2022-06-10T08:57

2022-06-10T09:18

экономика

мария захарова

япония

россия

курильские острова

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Российские власти лишат Японию возможности ловить рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо", — сказал он.По словам представителя главы государства, власти не видят смысла ограничивать экспорт российской рыбы в Японию."Мы уже, по сути дела, ограничили, причем ограничили их усилиями", — добавил Трутнев.Накануне Россия приостановила реализацию межправительственного соглашения 1998 года по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов "до выполнения японской стороной всех финансовых обязательств". Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Токио "взял линию на заморозку полагающихся выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области".

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/1794131503.html

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россия

курильские острова

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Варвара Скокшина

экономика, мария захарова, япония, россия, курильские острова, юрий трутнев