https://ria.ru/20220610/rt-1794633236.html

Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT

Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT - РИА Новости, 10.06.2022

Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT

Посольство РФ в Уругвае после прекращения вещания RT на одной из стриминговых платформ продолжает получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:45

2022-06-10T17:45

2022-06-10T17:45

уругвай

россия

телеканал rt

латинская америка

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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае после прекращения вещания RT на одной из стриминговых платформ продолжает получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации телеканала, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.В начале марта крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с таким решением."Посольство уже выражало сожаление по поводу решения... Меня сильно удивила эта мера, принятая в такой стране, как Уругвай, где чтут демократические традиции в отношении многообразия мнений и свободы выражения", - сказал Будаев.По мнению Будаева, от этого решения пострадала не только Россия. "Эта мера рикошетом ударила по интересам самих уругвайцев, которые потеряли доступ к источнику альтернативной информации", - отметил дипломат."Надеемся, что наше взаимодействие в сфере информации со странами Латинской Америки продолжится в конструктивной манере, даже если у нас разные точки зрения на отдельные события", - добавил посол РФ.

https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html

https://ria.ru/20220525/niderlandy-1790660372.html

уругвай

россия

латинская америка

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уругвай, россия, телеканал rt, латинская америка