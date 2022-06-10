Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT
Посольство России рассказало, как можно получить доступ к информации RT в Уругвае
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае после прекращения вещания RT на одной из стриминговых платформ продолжает получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации телеканала, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
В начале марта крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с таким решением.
"Посольство уже выражало сожаление по поводу решения... Меня сильно удивила эта мера, принятая в такой стране, как Уругвай, где чтут демократические традиции в отношении многообразия мнений и свободы выражения", - сказал Будаев.
По мнению Будаева, от этого решения пострадала не только Россия. "Эта мера рикошетом ударила по интересам самих уругвайцев, которые потеряли доступ к источнику альтернативной информации", - отметил дипломат.
"Мы продолжаем получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации телеканала RT", - подчеркнул Будаев, добавив, что канал доступен на платформе компании Televisión Cable Color, работает сайт российского СМИ, его соцсети.
"Надеемся, что наше взаимодействие в сфере информации со странами Латинской Америки продолжится в конструктивной манере, даже если у нас разные точки зрения на отдельные события", - добавил посол РФ.