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Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT - РИА Новости, 10.06.2022
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Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT
Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT - РИА Новости, 10.06.2022
Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT
Посольство РФ в Уругвае после прекращения вещания RT на одной из стриминговых платформ продолжает получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:45
2022-06-10T17:45
уругвай
россия
телеканал rt
латинская америка
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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае после прекращения вещания RT на одной из стриминговых платформ продолжает получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации телеканала, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.В начале марта крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с таким решением."Посольство уже выражало сожаление по поводу решения... Меня сильно удивила эта мера, принятая в такой стране, как Уругвай, где чтут демократические традиции в отношении многообразия мнений и свободы выражения", - сказал Будаев.По мнению Будаева, от этого решения пострадала не только Россия. "Эта мера рикошетом ударила по интересам самих уругвайцев, которые потеряли доступ к источнику альтернативной информации", - отметил дипломат."Надеемся, что наше взаимодействие в сфере информации со странами Латинской Америки продолжится в конструктивной манере, даже если у нас разные точки зрения на отдельные события", - добавил посол РФ.
https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html
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уругвай, россия, телеканал rt, латинская америка
17:45 10.06.2022
 
Посольство России в Уругвае ответило на вопросы о доступе к информации RT

Посольство России рассказало, как можно получить доступ к информации RT в Уругвае

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Уругвае после прекращения вещания RT на одной из стриминговых платформ продолжает получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации телеканала, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
В начале марта крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с таким решением.
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"Посольство уже выражало сожаление по поводу решения... Меня сильно удивила эта мера, принятая в такой стране, как Уругвай, где чтут демократические традиции в отношении многообразия мнений и свободы выражения", - сказал Будаев.
По мнению Будаева, от этого решения пострадала не только Россия. "Эта мера рикошетом ударила по интересам самих уругвайцев, которые потеряли доступ к источнику альтернативной информации", - отметил дипломат.
"Мы продолжаем получать вопросы от граждан о возможности доступа к информации телеканала RT", - подчеркнул Будаев, добавив, что канал доступен на платформе компании Televisión Cable Color, работает сайт российского СМИ, его соцсети.
"Надеемся, что наше взаимодействие в сфере информации со странами Латинской Америки продолжится в конструктивной манере, даже если у нас разные точки зрения на отдельные события", - добавил посол РФ.
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