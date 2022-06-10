11:46 10.06.2022 (обновлено: 16:13 10.06.2022)
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы телеканала RT France на территории Евросоюза
Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории Евросоюза, сообщила руководитель французской редакции телеканала Ксения Федорова.
"Тем временем Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС, видимо, чтобы не давать возможность сторонникам нашего канала оперативно распространять информацию о процессе", — написала она в своем Telegram-канале.
В пятницу в Европейском суде Люксембурга начались слушания по делу о блокировке RT на территории ЕС.
Постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на распространение контента Sputnik и RT на своей территории 1 марта. На следующий день Twitter сообщил, что будет следовать этому постановлению.
Члены Европарламента еще в ноябре 2016 года приняли резолюцию о необходимости противодействовать российским СМИ, а главной угрозой называли Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских конгрессменов, а также президента Франции, бездоказательно обвиняли их во вмешательстве в выборы в США и Франции. Москва неоднократно указывала на голословность подобных заявлений.
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