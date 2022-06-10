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Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС - РИА Новости, 10.06.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220610/rt-1794497426.html
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС - РИА Новости, 10.06.2022
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории Евросоюза, сообщила руководитель французской редакции телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:46
2022-06-10T16:13
медиавойны
в мире
евросоюз
twitter
rt france
телеканал rt
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории Евросоюза, сообщила руководитель французской редакции телеканала Ксения Федорова.В пятницу в Европейском суде Люксембурга начались слушания по делу о блокировке RT на территории ЕС.Постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на распространение контента Sputnik и RT на своей территории 1 марта. На следующий день Twitter сообщил, что будет следовать этому постановлению.Члены Европарламента еще в ноябре 2016 года приняли резолюцию о необходимости противодействовать российским СМИ, а главной угрозой называли Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских конгрессменов, а также президента Франции, бездоказательно обвиняли их во вмешательстве в выборы в США и Франции. Москва неоднократно указывала на голословность подобных заявлений.
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в мире, евросоюз, twitter, rt france, телеканал rt, санкции в отношении россии
11:46 10.06.2022 (обновлено: 16:13 10.06.2022)
 
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы телеканала RT France на территории Евросоюза

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории Евросоюза, сообщила руководитель французской редакции телеканала Ксения Федорова.

"Тем временем Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС, видимо, чтобы не давать возможность сторонникам нашего канала оперативно распространять информацию о процессе", — написала она в своем Telegram-канале.

В пятницу в Европейском суде Люксембурга начались слушания по делу о блокировке RT на территории ЕС.
Постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на распространение контента Sputnik и RT на своей территории 1 марта. На следующий день Twitter сообщил, что будет следовать этому постановлению.
Члены Европарламента еще в ноябре 2016 года приняли резолюцию о необходимости противодействовать российским СМИ, а главной угрозой называли Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских конгрессменов, а также президента Франции, бездоказательно обвиняли их во вмешательстве в выборы в США и Франции. Москва неоднократно указывала на голословность подобных заявлений.
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