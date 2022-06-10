https://ria.ru/20220610/rt-1794497426.html

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС - РИА Новости, 10.06.2022

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории Евросоюза, сообщила руководитель французской редакции телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:46

2022-06-10T11:46

2022-06-10T16:13

медиавойны

в мире

евросоюз

twitter

rt france

телеканал rt

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/29/1551622996_0:134:2783:1699_1920x0_80_0_0_1e6985faa2c230216946bff397435421.jpg

ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории Евросоюза, сообщила руководитель французской редакции телеканала Ксения Федорова.В пятницу в Европейском суде Люксембурга начались слушания по делу о блокировке RT на территории ЕС.Постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на распространение контента Sputnik и RT на своей территории 1 марта. На следующий день Twitter сообщил, что будет следовать этому постановлению.Члены Европарламента еще в ноябре 2016 года приняли резолюцию о необходимости противодействовать российским СМИ, а главной угрозой называли Sputnik и RT. Многие западные политики, включая американских конгрессменов, а также президента Франции, бездоказательно обвиняли их во вмешательстве в выборы в США и Франции. Москва неоднократно указывала на голословность подобных заявлений.

https://ria.ru/20220601/rt-1792399049.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, twitter, rt france, телеканал rt, санкции в отношении россии