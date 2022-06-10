https://ria.ru/20220610/riski-1794537613.html
Глава Приамурья не видит серьезных рисков из-за санкций для аграриев
Глава Приамурья не видит серьезных рисков из-за санкций для аграриев - РИА Новости, 10.06.2022
Глава Приамурья не видит серьезных рисков из-за санкций для аграриев
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что не видит на сегодняшний день серьезных рисков, связанных с санкциями, для сферы сельского хозяйства и... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:27
2022-06-10T13:27
2022-06-10T13:27
амурская область
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что не видит на сегодняшний день серьезных рисков, связанных с санкциями, для сферы сельского хозяйства и производства продуктов питания.Как уточняет правительство Приамурья, сейчас в области идёт сев сои, хозяйства полностью обеспечены семенами."Были риски срыва поступления пестицидов из-за отказа ряда компаний от кредитования хозяйств под урожай, но на сегодняшний день эта проблема решена. Дилерские и сервисные центры региона, обслуживающие технику, работают в штатном режиме. На складах создан необходимый объем запчастей. В целом 90% сельхозмашин, работающих в регионе, произведены на территории России. Поэтому сложностей с запчастями не возникает", - рассказал на заседании антикризисного штаба зампред правительства Приамурья Олег Турков.Власти отмечают, что у животноводов возникли сложности с вакцинацией птицы – сейчас для этого используют импортные препараты. Запасы вакцины на птицефабрике составляют два месяца. К решению проблемы уже подключилось управление ветеринарии области. Специалисты провели мониторинг и в случае проблем с поставками птицу будут вакцинировать российскими препаратами.Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области, по данным властей, работают в штатном режиме."На сегодняшний день серьезных рисков в сферах сельского хозяйства и производства продуктов питания не видим. Ситуация находится на контроле. Возможные риски специалисты прогнозируют только в отношении нехватки запасных частей и комплектующих на импортное оборудование, которые приобретались в европейских странах. Варианты альтернативных поставок как оборудования, так и необходимых материалов проработаны", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
https://ria.ru/20220610/pitanie-1794502885.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, экономика, василий орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что не видит на сегодняшний день серьезных рисков, связанных с санкциями, для сферы сельского хозяйства и производства продуктов питания.
Как уточняет правительство Приамурья, сейчас в области идёт сев сои, хозяйства полностью обеспечены семенами.
"Были риски срыва поступления пестицидов из-за отказа ряда компаний от кредитования хозяйств под урожай, но на сегодняшний день эта проблема решена. Дилерские и сервисные центры региона, обслуживающие технику, работают в штатном режиме. На складах создан необходимый объем запчастей. В целом 90% сельхозмашин, работающих в регионе, произведены на территории России
. Поэтому сложностей с запчастями не возникает", - рассказал на заседании антикризисного штаба зампред правительства Приамурья Олег Турков.
Власти отмечают, что у животноводов возникли сложности с вакцинацией птицы – сейчас для этого используют импортные препараты. Запасы вакцины на птицефабрике составляют два месяца. К решению проблемы уже подключилось управление ветеринарии области. Специалисты провели мониторинг и в случае проблем с поставками птицу будут вакцинировать российскими препаратами.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области, по данным властей, работают в штатном режиме.
"На сегодняшний день серьезных рисков в сферах сельского хозяйства и производства продуктов питания не видим. Ситуация находится на контроле. Возможные риски специалисты прогнозируют только в отношении нехватки запасных частей и комплектующих на импортное оборудование, которые приобретались в европейских странах. Варианты альтернативных поставок как оборудования, так и необходимых материалов проработаны", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Амурской области
.