https://ria.ru/20220610/riski-1794537613.html

Глава Приамурья не видит серьезных рисков из-за санкций для аграриев

Глава Приамурья не видит серьезных рисков из-за санкций для аграриев - РИА Новости, 10.06.2022

Глава Приамурья не видит серьезных рисков из-за санкций для аграриев

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что не видит на сегодняшний день серьезных рисков, связанных с санкциями, для сферы сельского хозяйства и... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:27

2022-06-10T13:27

2022-06-10T13:27

амурская область

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что не видит на сегодняшний день серьезных рисков, связанных с санкциями, для сферы сельского хозяйства и производства продуктов питания.Как уточняет правительство Приамурья, сейчас в области идёт сев сои, хозяйства полностью обеспечены семенами."Были риски срыва поступления пестицидов из-за отказа ряда компаний от кредитования хозяйств под урожай, но на сегодняшний день эта проблема решена. Дилерские и сервисные центры региона, обслуживающие технику, работают в штатном режиме. На складах создан необходимый объем запчастей. В целом 90% сельхозмашин, работающих в регионе, произведены на территории России. Поэтому сложностей с запчастями не возникает", - рассказал на заседании антикризисного штаба зампред правительства Приамурья Олег Турков.Власти отмечают, что у животноводов возникли сложности с вакцинацией птицы – сейчас для этого используют импортные препараты. Запасы вакцины на птицефабрике составляют два месяца. К решению проблемы уже подключилось управление ветеринарии области. Специалисты провели мониторинг и в случае проблем с поставками птицу будут вакцинировать российскими препаратами.Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области, по данным властей, работают в штатном режиме."На сегодняшний день серьезных рисков в сферах сельского хозяйства и производства продуктов питания не видим. Ситуация находится на контроле. Возможные риски специалисты прогнозируют только в отношении нехватки запасных частей и комплектующих на импортное оборудование, которые приобретались в европейских странах. Варианты альтернативных поставок как оборудования, так и необходимых материалов проработаны", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220610/pitanie-1794502885.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, экономика, василий орлов (губернатор)