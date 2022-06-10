https://ria.ru/20220610/raps-1794527311.html
В Удмуртии начали производить в промышленных масштабах рапсовое масло
В Удмуртии начали производить в промышленных масштабах рапсовое масло - РИА Новости, 10.06.2022
В Удмуртии начали производить в промышленных масштабах рапсовое масло
Сарапульский завод растительных масел в Удмуртии запустил производство рапсового масла в промышленных масштабах, что даст возможность аграриям вдвое увеличить... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:58
2022-06-10T12:58
2022-06-10T12:58
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 10 июн – РИА Новости. Сарапульский завод растительных масел в Удмуртии запустил производство рапсового масла в промышленных масштабах, что даст возможность аграриям вдвое увеличить площади посева рапса, сообщил глава региона Александр Бречалов."Первый в Удмуртии Сарапульский завод растительных масел запустил производство в промышленных масштабах, выходим на большой рынок. Минимальная производственная мощность завода - 15 тысяч тонн масла в год. Она позволит нашим сельхозпредприятиям почти в два раза увеличить свои посевные площади рапса", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в перспективе завод обеспечит потребность сельскохозяйственных производительных кооперативов в рапсовом жмыхе - его ежегодно нужно больше 86 тонн.Глава региона напомнил, что именно сарапульское масло показывал на встрече президенту страны в конце мая, рассказывая, как промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения."Наш инвестпроект "Сарапульский завод растительных масел" готовится отправить первую оптовую партию своего масла в Китай. Кроме того, предприятие ведет переговоры с компаниями из разных регионов нашей страны, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, КНР, Ирана, Индии, Марокко", - отметил Бречалов.Он добавил, что власти Удмуртии помогли этому инвестпроекту построить инженерную инфраструктуру, на льготных условиях выделили земельный участок. В эту посевную кампанию предприятие засевает рапсом свои поля в Сарапульском районе и скоро запустит полный производственный цикл.Бречалов показал пользователям соцсети, как выглядит рапсовое масло и отметил, что у него ореховый вкус.Предприятие на своем официальном сайте сообщает, что выпускает нерафинированное пищевое рапсовое масло и экструдированный рапсовый жмых."Продукция не содержит добавок, ГМО, консервантов, трансжиров. В рапсовом масле содержится идеальный баланс кислот Омега-3 и Омега-6 в соотношении от 1:16 до 1:50 на 100 грамм продукта", - говорится в сообщении завода.
https://ria.ru/20220610/tsvety-1794503398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
УФА, 10 июн – РИА Новости.
Сарапульский завод растительных масел в Удмуртии запустил производство рапсового масла в промышленных масштабах, что даст возможность аграриям вдвое увеличить площади посева рапса, сообщил
глава региона Александр Бречалов.
"Первый в Удмуртии Сарапульский завод растительных масел запустил производство в промышленных масштабах, выходим на большой рынок. Минимальная производственная мощность завода - 15 тысяч тонн масла в год. Она позволит нашим сельхозпредприятиям почти в два раза увеличить свои посевные площади рапса", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в перспективе завод обеспечит потребность сельскохозяйственных производительных кооперативов в рапсовом жмыхе - его ежегодно нужно больше 86 тонн.
Глава региона напомнил, что именно сарапульское масло показывал на встрече президенту страны в конце мая, рассказывая, как промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения.
"Наш инвестпроект "Сарапульский завод растительных масел" готовится отправить первую оптовую партию своего масла в Китай
. Кроме того, предприятие ведет переговоры с компаниями из разных регионов нашей страны, Беларуси
, Узбекистана
, Казахстана
, КНР, Ирана
, Индии
, Марокко", - отметил Бречалов.
Он добавил, что власти Удмуртии помогли этому инвестпроекту построить инженерную инфраструктуру, на льготных условиях выделили земельный участок. В эту посевную кампанию предприятие засевает рапсом свои поля в Сарапульском районе
и скоро запустит полный производственный цикл.
Бречалов показал пользователям соцсети, как выглядит рапсовое масло и отметил, что у него ореховый вкус.
Предприятие на своем официальном сайте сообщает, что выпускает нерафинированное пищевое рапсовое масло и экструдированный рапсовый жмых.
"Продукция не содержит добавок, ГМО, консервантов, трансжиров. В рапсовом масле содержится идеальный баланс кислот Омега-3 и Омега-6 в соотношении от 1:16 до 1:50 на 100 грамм продукта", - говорится в сообщении завода.