https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России - РИА Новости, 10.06.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России
Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:47
2022-06-10T05:47
2022-06-10T05:47
туризм
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санкт-петербург
москва
адлер
день россии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в период с 11 по 13 июня 80 процентов из них не планирует выезжать за пределы страны.Наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург, куда отправится четверть (26 процентов) самостоятельных путешественников.Москва — на втором месте, ее выбирает 13 процентов респондентов, а пять процентов улетят в Сочи.Чуть меньше (4,6 процента) клиентов сервиса выбрали Казань, а 2,7 процента — Калининград.Турция — лидер среди зарубежных направлений. Туда отправится 13 процентов путешественников. Италию выбрали 12 процентов, а Белоруссию — десять процентов.
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санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, адлер, день россии
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России
OneTwoTrip: День России каждый четвертый путешественник проведет в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в период с 11 по 13 июня 80 процентов из них не планирует выезжать за пределы страны.
Наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург, куда отправится четверть (26 процентов) самостоятельных путешественников.
Москва — на втором месте, ее выбирает 13 процентов респондентов, а пять процентов улетят в Сочи.
Чуть меньше (4,6 процента) клиентов сервиса выбрали Казань, а 2,7 процента — Калининград.
Турция — лидер среди зарубежных направлений. Туда отправится 13 процентов путешественников. Италию выбрали 12 процентов, а Белоруссию — десять процентов.