https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России

Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России - РИА Новости, 10.06.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России

Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T05:47

2022-06-10T05:47

2022-06-10T05:47

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

москва

адлер

день россии

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в период с 11 по 13 июня 80 процентов из них не планирует выезжать за пределы страны.Наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург, куда отправится четверть (26 процентов) самостоятельных путешественников.Москва — на втором месте, ее выбирает 13 процентов респондентов, а пять процентов улетят в Сочи.Чуть меньше (4,6 процента) клиентов сервиса выбрали Казань, а 2,7 процента — Калининград.Турция — лидер среди зарубежных направлений. Туда отправится 13 процентов путешественников. Италию выбрали 12 процентов, а Белоруссию — десять процентов.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

санкт-петербург

москва

адлер

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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