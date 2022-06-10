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Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России - РИА Новости, 10.06.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России
Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:47
2022-06-10T05:47
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
москва
адлер
день россии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в период с 11 по 13 июня 80 процентов из них не планирует выезжать за пределы страны.Наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург, куда отправится четверть (26 процентов) самостоятельных путешественников.Москва — на втором месте, ее выбирает 13 процентов респондентов, а пять процентов улетят в Сочи.Чуть меньше (4,6 процента) клиентов сервиса выбрали Казань, а 2,7 процента — Калининград.Турция — лидер среди зарубежных направлений. Туда отправится 13 процентов путешественников. Италию выбрали 12 процентов, а Белоруссию — десять процентов.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, адлер, день россии
05:47 10.06.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий в День России

OneTwoTrip: День России каждый четвертый путешественник проведет в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Посетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в июньские праздники, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в период с 11 по 13 июня 80 процентов из них не планирует выезжать за пределы страны.
Наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург, куда отправится четверть (26 процентов) самостоятельных путешественников.
Москва — на втором месте, ее выбирает 13 процентов респондентов, а пять процентов улетят в Сочи.
Чуть меньше (4,6 процента) клиентов сервиса выбрали Казань, а 2,7 процента — Калининград.
Турция — лидер среди зарубежных направлений. Туда отправится 13 процентов путешественников. Италию выбрали 12 процентов, а Белоруссию — десять процентов.
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