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Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР

Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР - РИА Новости, 10.06.2022

Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР

Планируется развивать промышленные площадки для совместных производств у мостовых переходов с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T05:48

2022-06-10T05:48

2022-06-10T05:48

китай

благовещенск

хэйхэ

россия

экономика

алексей чекунков

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Планируется развивать промышленные площадки для совместных производств у мостовых переходов с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В пятницу открыли грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур."Будем развивать предмостовые территории, промышленные площадки, как при открытом сегодня автомобильном мосту Благовещенск-Хэйхэ, так и при железнодорожном мосту Нижнеленинское – Тунцзян для организации совместных производств, промышленных производств для насыщения российского рынка всеми товарами и технологиями, которые будут гораздо дешевле и выгоднее производить благодаря наличию таких погранпереходов", - сказал Чекунков журналистам после церемонии открытия моста.Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

китай

благовещенск

хэйхэ

россия

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китай, благовещенск, хэйхэ, россия, экономика, алексей чекунков