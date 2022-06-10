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Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР
Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР - РИА Новости, 10.06.2022
Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР
Планируется развивать промышленные площадки для совместных производств у мостовых переходов с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:48
2022-06-10T05:48
китай
благовещенск
хэйхэ
россия
экономика
алексей чекунков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Планируется развивать промышленные площадки для совместных производств у мостовых переходов с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В пятницу открыли грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур."Будем развивать предмостовые территории, промышленные площадки, как при открытом сегодня автомобильном мосту Благовещенск-Хэйхэ, так и при железнодорожном мосту Нижнеленинское – Тунцзян для организации совместных производств, промышленных производств для насыщения российского рынка всеми товарами и технологиями, которые будут гораздо дешевле и выгоднее производить благодаря наличию таких погранпереходов", - сказал Чекунков журналистам после церемонии открытия моста.Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
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китай, благовещенск, хэйхэ, россия, экономика, алексей чекунков
05:48 10.06.2022
 
Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР

Минвостокразвития: будем развивать площадки для производств у мостовых переходов с КНР

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗавершено строительство моста через Амур между Россией и Китаем
Завершено строительство моста через Амур между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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Завершено строительство моста через Амур между Россией и Китаем. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Планируется развивать промышленные площадки для совместных производств у мостовых переходов с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В пятницу открыли грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур.
"Будем развивать предмостовые территории, промышленные площадки, как при открытом сегодня автомобильном мосту Благовещенск-Хэйхэ, так и при железнодорожном мосту Нижнеленинское – Тунцзян для организации совместных производств, промышленных производств для насыщения российского рынка всеми товарами и технологиями, которые будут гораздо дешевле и выгоднее производить благодаря наличию таких погранпереходов", - сказал Чекунков журналистам после церемонии открытия моста.
Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
 
КитайБлаговещенскХэйхэРоссияЭкономикаАлексей Чекунков
 
 
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