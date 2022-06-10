https://ria.ru/20220610/poteri-1794447606.html

Советник Зеленского назвал вдвое большую цифру потерь, чем министр обороны

Советник Зеленского назвал вдвое большую цифру потерь, чем министр обороны - РИА Новости, 10.06.2022

Советник Зеленского назвал вдвое большую цифру потерь, чем министр обороны

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал цифру ежедневных потерь украинских войск вдвое выше, чем перед этим озвучил министр обороны Украины... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T05:46

2022-06-10T05:46

2022-06-10T06:21

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

михаил подоляк

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148783/24/1487832456_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c7e312597fc6bd6b2554eaefc224dd15.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал цифру ежедневных потерь украинских войск вдвое выше, чем перед этим озвучил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщают СМИ.Глава украинского минобороны Резников заявил 9 июня, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.По данным СМИ, Подоляк сообщил в тот же день, что "потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день", и "это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих".Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными".В Минобороны России неоднократно призывали украинских военных сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить жизнь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны России на 7 июня, с начала операции уничтожен 3443 танка и других боевых бронированных машин Украины, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, 1139 беспилотников, 478 установок реактивных систем залпового огня, 190 самолетов, 129 вертолетов и так далее.При этом российский Генштаб ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации. В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/ukraina-1794240687.html

https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792413875.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, михаил подоляк, владимир зеленский