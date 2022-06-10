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Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/odessa-1794692294.html
Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России
Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России
Украина готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:33
2022-06-10T22:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
одесса
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы."Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию неоднократно предупреждал международную общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, которые при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер", — подчеркнул он.Генерал отметил, что в отличие от украинских вооруженных формирований российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и потенциально опасным объектам, разрушение которых может нанести экологический ущерб или вызвать техногенную катастрофу, создающую опасность для жизни и здоровья мирного населения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220609/kherson-1794144758.html
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вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, одесса, россия, донбасс, владимир путин, в мире, украина
21:33 10.06.2022 (обновлено: 22:12 10.06.2022)
 
Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России

Украинские военные готовят новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го Центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы", — сказал он.

По словам Мизинцева, в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы.
"Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию неоднократно предупреждал международную общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, которые при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер", — подчеркнул он.
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Генерал отметил, что в отличие от украинских вооруженных формирований российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и потенциально опасным объектам, разрушение которых может нанести экологический ущерб или вызвать техногенную катастрофу, создающую опасность для жизни и здоровья мирного населения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФОдессаРоссияДонбассВладимир ПутинВ миреУкраина
 
 
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