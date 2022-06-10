https://ria.ru/20220610/odessa-1794692294.html

Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России

Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские военные готовят новую провокацию в Одессе для обвинения России

Украина готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:33

2022-06-10T21:33

2022-06-10T22:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы рф

одесса

россия

донбасс

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в ней российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, в густонаселенном районе города, вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, украинские военные планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы."Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию неоднократно предупреждал международную общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, которые при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер", — подчеркнул он.Генерал отметил, что в отличие от украинских вооруженных формирований российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре и потенциально опасным объектам, разрушение которых может нанести экологический ущерб или вызвать техногенную катастрофу, создающую опасность для жизни и здоровья мирного населения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/kherson-1794144758.html

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793201685.html

одесса

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, одесса, россия, донбасс, владимир путин, в мире, украина