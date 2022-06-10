https://ria.ru/20220610/narva-1794688752.html
Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о возвращении Нарвы
Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о возвращении Нарвы - РИА Новости, 11.06.2022
Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о возвращении Нарвы
Посла России в Эстонии Владимира Липаева вызвали в МИД республики, где ему высказали недовольство высказыванием президента России Владимира Путина о том, что... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T21:08
2022-06-10T21:08
2022-06-11T00:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — РИА Новости. Посла России в Эстонии Владимира Липаева вызвали в МИД республики, где ему высказали недовольство высказыванием президента России Владимира Путина о том, что Петр I в годы Северной войны вернул Нарву, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.Российский лидер на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции. Президент напомнил, что, когда первый император заложил Санкт-Петербург, страны Европы признавали эту территорию не за Россией, а за Швецией. По словам главы государства, земли находились под контролем российского государства, "это касается Нарвы, его первого похода".Как утверждает вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар, который встречался с послом России, то, что Путин сказал среди прочего об эстонском городе Нарве, "достойно сожаления".Кроме того, эстонский дипломат высказал мнение, что внесенный на этой неделе в Госдуму законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также об угрозах "денатурации" и "демилитаризации" в адрес других стран представляется "опасным" и "безответственным".Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в нем говорится, что оно незаконно.
https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html
https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793746850.html
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петр i, россия, эстония, нарва, госдума рф, единая россия, в мире
21:08 10.06.2022 (обновлено: 00:19 11.06.2022)
Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о возвращении Нарвы
Посла России Липаева вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о внешней политике Петра I